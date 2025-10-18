「家事育児の何がしんどいって…」たった2文字の結論に共感の7千いいね「腑に落ちました」「わかる」【ママリ】
子どもに呼ばれるたび、何もかも中断するのがしんどい
仕事でも家事育児でも、何かに没頭できることは実は貴重なことです。自分の時間を自分のペースで自由に使えることはありがたいですよね。
家事育児の何がしんどいって「中断」よな。洗い物してる途中で「ママ！」「ママー！」洗濯物干そうとした瞬間「ママ見て！」で、全部ストップ。没頭できる幸せなんて考えたこともなかったのに、子育てで初めて知ったわ……。
今やろうと思ったのに…ということを中断したり、考えていた予定がこなせなかったりすると、モヤモヤ・イライラがたまりますよね。手を止めてわが子に向き合わなければと思いつつ「仕事が終わらない」「家事が片付かない」と焦る気持ちをかかえるのもつらいものです。
子どもに手がかからなくなり自分の時間を持てるようになると、また物事に没頭できる幸せをひしひしと感じられるのかもしれません。
この投稿に「すごい腑に落ちました」「自分のタイミングでできることがどれほど楽か…」など、共感のリプライが寄せられました。わが子のかわいさはもちろん愛おしいですが、親には親のやるべきことがある…。この葛藤は、親たち共通の悩みなのかもしれませんね。多くの共感が寄せられた、育児の大変さをシンプルに表現した投稿でした。
「育児してる」ミルク缶の左隣のストック、努力がにじむ写真に5千いいね「うちも」「保護者用ミルク」
ビール好きな育児・授乳中のママは、アルコールを控えてノンアルコール飲料で楽しむ方もいると思います。授乳をしていなくても、急な運転が必要なケースが想定されるときはノンアルコールが安心ですよね。
ビール好きとしては、飲みたいときにすぐに飲めるように備蓄しておきたいところ。うし🐄さんのお宅は、どのくらい備蓄しているのかというと…？
©ush_puku
育児してる。
うし🐄さんのお宅は、約1か月分のノンアルコールビールを買いだめしているそう。ミルクの横にズラリと並んでいるのが目に入るだけで、育児も頑張れそうです。この投稿には「努力がにじみ出てる写真」「ストレス発散しないとやってられませんわ！」「一緒にがんばりましょう」「保護者さん用ミルクだ」などのリプライが寄せられていました。
投稿者さんの夫もノンアルコールビールを飲まれているそうで、ご夫婦で協力しながら子育てされているのが伝わってきます。お子さんが20歳になったときに、ご家族でビールを飲める日が楽しみですね。育児奮闘中のママとパパを応援したくなる投稿でした。
川の字寝の真ん中は…？かわいすぎる寝姿に3.8万いいね
ご紹介するのはゴンゾウR4(@R453374510)さんが投稿したかわいすぎる写真です。1日の終わり、子どもがスヤスヤと眠る姿を見ると、かわいい寝顔に癒やされますよね。ときには子どもの寝相に驚いたり、不思議な寝言に笑ったりすることも。
投稿者・ゴンゾウR4さんが投稿していたのは、まさに癒やしの一コマ。2人の子どもの寝顔だけでもかわいいのに、何と真ん中にはもう1つの寝姿が…。
©R453374510
なんて尊い『川の字』‥‥
同じポーズで眠る2人の子どもたちの真ん中にいるのは、同じポーズで眠る猫。まさか猫まで同じポーズで寝ているとは驚きですよね。奇跡の1枚と言っても過言ではないぐらいのシンクロ率でびっくりですよね。
この投稿に「ご利益ありそう」や「うわ、かわいすぎ」とリプライがついていました。小さな手を合わせて眠る姿に、どんな夢を見ているのかなぁとつい想像してしまいます。ほっこりとした写真にとても癒やされる投稿でしたね。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）