Bé-A史上最高の吸水力♡「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」で夜も安心

夜の“漏れ不安”を感じたことがある方に朗報です。Bé-A〈ベア〉から、ブランド史上最高峰の吸水力を誇る「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」が登場。約150ml*⁵の超吸水量に加え、ズレ防止縫製や防水布拡張など、細部まで改良を重ねた進化系モデルです。多い日も夜も、快適さと安心感に包まれる新しい日常を届けます。

Bé-A史上最高クラスの吸水ショーツが進化

「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、従来の吸水力を超える約150ml*⁵の吸水量を実現した多い日・夜用モデル。

吸収体は全長約54cm、最大幅36cmのロング＆ワイド仕様で、前後・横からの漏れを全方位ガードします。

ヒップに密着するズレ防止縫製で、寝返りや動きの多い日も安心。さらに、クロッチ生地を吸水・速乾性に優れた新素材へアップデートし、いつでもサラサラの肌心地をキープします。

HEAVEN Japanのシン・胸不二子ブラ新色パープルで若々しいバスト

機能性×快適性♡女性の心と体を支える設計

防臭・抗菌加工²を施した吸収体には銀イオン(Ag+)を配合し、アンモニア・酢酸・イソ吉草酸を最大98%消臭³。加えて「テラヘルツ加工」により、お腹をじんわり温める“ぬくもり設計”を採用。

乾燥機対応の丈夫な素材で、日々のお手入れもラクラクです。

ウエストと足口はゴム不使用の折り返し仕様で、肌への食い込みを防ぎながら優しくフィット。まるで身に着けていないような軽やかさです♪

豊富なサイズ展開で、すべての女性へ

「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、4Lサイズを新たに追加し全7サイズ展開。XSから4Lまで、幅広い体型にフィットします。

価格は9,020円（税込）。吸水量・快適性・耐久性のすべてを高次元で叶えたプレミアムモデルです。Bé-A〈ベア〉の革新的な吸水ショーツは、サニタリーの日常をもっと自由に、もっと心地よく変えてくれます。

あなたの“その日”を、もっと穏やかに。

多い日も長い夜も、もう不安に振り回されない。Bé-A〈ベア〉が届ける「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、吸水ショーツの常識を超えた一枚です。

快適さ、清潔さ、ぬくもり──そのすべてを叶えるプレミアム仕様で、“その日であることを忘れるくらいの安心”をあなたに。毎日を前向きに過ごしたいすべての女性に寄り添う、新しい選択肢です♡