＜速報＞畑岡奈紗が首位と2打差でプレー中 竹田麗央も上位でハーフターン
＜BMW女子選手権 3日目◇18日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第3ラウンドが進行している。
【写真】カッコイイ！ コースには高級車がいっぱい
全組が前半の競技を終え、キム・セヨン（韓国）とブルック・マシューズ（米国）がトータル17アンダーで首位に並んでいる。日本勢は畑岡奈紗が首位と2打差のトータル15アンダー・3位、竹田麗央がトータル13アンダー・4位タイと上位につけている。山下美夢有がトータル9アンダー・13位タイ、そこから1打差ずつ、勝みなみが21位タイ、馬場咲希が27位タイ、岩井千怜が35位タイでプレーしている。吉田優利はトータル3アンダー・50位タイ、岩井明愛はトータル5オーバー・75位タイと苦戦している。
