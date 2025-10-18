◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは投打二刀流で出場した大谷翔平選手の活躍もあり、リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利。ブリュワーズに無傷の4連勝で、2年連続のワールドシリーズ進出を決めました。

試合後、会見に臨んだブリュワーズのパット・マーフィー監督は、大谷選手を絶賛。これまで不振に苦しんでいた大谷選手に対し、マーフィー監督は「私たちにとって未だ非常に危険な打者であること、それを忘れてはいけません」と常々警戒心をのぞかせていましたが、その発言が的中。この日の大谷選手は7回途中で被安打2、無失点の好投を披露しながら、打っては、3打数3安打(3本塁打)3打点と衝撃の躍動を見せました。

マーフィー監督は「今夜は“ポストシーズン史上最高の個人パフォーマンス”ともいえる伝説的な試合の1つとなった。誰にも異論の余地はないだろう。10奪三振に3本塁打を放つ選手が現れたのだ」と大谷選手について言及。続けて、自身のチームへねぎらいの言葉を並べながら「相手は才能に溢れ、素晴らしいプレーを見せたチームだった」とドジャースをたたえました。

ドジャースなどの強豪チームと戦ってきたポストシーズンについては「素晴らしい経験だが、そこが到達すべき場所だ。彼らはこの経験を直接味わい、多くのことを学んだ。彼らの成長が楽しみだ」とコメント。

ブリュワーズはカブスとの地区シリーズで、先に王手をかける中、逆王手をかけられるという熱戦を繰り広げ、そこを突破してこのシリーズに進出していましたが「実際に経験した者でなければ、あの試合が我々の感情をどれほど消耗させたか理解できない。そしてすぐに次の試合に臨まねばならず、1点差で敗れたことで少し勢いを削がれた。その後ドジャースの投手陣が事実上決定的な一撃を叩き込んだ」と語り、「リーグ最多勝を挙げ球団に偉業をもたらしても、まだやるべきことは残っている」と今後へ向け意気込みました。