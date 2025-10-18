俳優の猪塚健太（39）が18日、都内でファースト写真集「Thank you ALL！」（シンコーミュージック・エンタテイメント刊）発売記念会見に出席した。

8日に発売された同作は、今年2月に台湾で撮影された。台北市内の街並みや大坪海岸などさまざまな場所を巡り、バリエーション豊かな写真が収録されている。「39歳になり“サンキュー”年と言うことで、40歳でもなく何周年でもなく。感謝の気持ちを普段から持っているのですが、何かお届けできる物があると良いなと思って」と39年間の感謝をもって制作された1冊。「タイトルも、今まで僕に関わってくださった全ての皆さまに届けたいという思いが込められています」と明かした。

お気に入りカットは電車の中で撮影したものや、九■の街並みを楽しむものなどさまざま。中でも、バーで撮影した1枚は色づかいにこだわりが。「赤の照明が大人っぽい雰囲気なのと、青いカクテルはこの撮影のためだけに用意していただいた」と裏話しを告白。赤い空間と青いカクテルの対比で独特なカットに仕上がり「手の指も気取ってしまうくらいの良い雰囲気の場所でした」と振り返った。

台湾への訪問は今回が初めて。「とにかく台湾の皆さんが心温かい人ばかり。大好きになりました」と大満喫。撮影中には「日本のスターなの？店長やる？」と声をかけられ、その流れのまま一日店長に就任。「商品を売らせてもらったり『いらっしゃいませー』とかやったり、その写真も撮らせてもらって。予期せぬハプニングというか良い思い出を作れました」と振り返り、写真集の仕上がりは「39点満点です！」と満面の笑みを浮かべた。

猪塚は、10月期読売テレビ「推しの殺人」、テレビ朝日系「君としたキスはいつまでも」に出演。

