¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛEVIL¡Ö½ÍÀ¶¤Î»þ¤À¡× 11¡¦19¤ÎH.O.T¶½¹Ô¤Ç¥·¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡¡
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¶½¹Ô¡Ö½ÍÀ¶¤ÎÌë¡Á£Ð£Õ£Ò£Ç£Å¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ô£Ï£Ò£Ô£Õ£Ò£Å¡×¡Ê£±£±·î£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¬¥·¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Ë¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï½ÍÀ¶¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âç²ñ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é£Å£Ö£É£Ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Á°²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡ÖºÇ¶áÌÜ¤ËÍ¾¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ê²á¤®¤À¡¢¤ªÁ°¡£¤½¤í¤½¤í¤ªµä¤ò¿ø¤¨¤ë»þ´Ö¤À¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÉ¸Åª¤òÌ¾»Ø¤·¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¿·ÆüËÜ¤Î¼þ¤ê¤ò¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡©¡¡¹½¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÌÜ¾ã¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£Âç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡¢¤³¤Î²¶¤¬Ä¾¡¹¤ËÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ä¥·¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢½ÍÀ¶¤Î»þ¤À¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö½ÍÀ¶¤Ë¤â¤Ê¤é¤Í¤¨¤Ê¡£¶µ°é¤À¤è¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¿¤À¤Îà¤·¤Ä¤±á¤À¤Ê¡©¡¡¤»¤¤¤¼¤¤Ãç´Ö¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£¤¢¡¢¤ªÁ°¤Ë¤ÏÃç´Ö¤Î°ì¿Í¤â¤¤¤Í¤¨¤«¡£¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡ª¡¡µã¤¤¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤ä¤é¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡£¥¯¥½¥¬¥¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤È¹ë¸ì¡£¥É¥é¥²¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÍ£²æÆÈÂºÃË¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¿ï°ì¤Î¶Ë°¿Í¤ÎÁø¶ø¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¶õµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£