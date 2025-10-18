ストレスへの対処法は沢山あると良い？ 精神的な安定と自己肯定感の向上につながる“ストレスコーピング”とは【その、しんどさは「季節ブルー」】
１年を通して自分の心と体を大切にするためのセルフケアワーク
１年を通して変わりやすい心と体を上手にケアし、自分だけの「ご機嫌」を保つための具体的なセルフケアワークを紹介します。
セルフケアが上手になるために、何よりも大切なこと。それは、自分の心と体の小さな声に「気づく」ことです。
セルフケアワーク② イライラはコントロールできるストレスコーピングのすすめ
生きていく上で環境ストレスを避けることは困難です。
特に季節の変わり目などはさまざまなストレス（外からの「邪気」）を感じやすくなります。そんなとき、ストレスに翻弄されるのではなく、上手に対処するスキル「ストレスコーピング」が重要になります。
ストレスコーピングとは、ストレスの原因（ストレッサー）や、それによる心と体の反応（ストレス反応）にうまく対処しようとする意図的な行動や思考のこと。ストレスへの対処法とも言えます。意識的に行うことで、ストレスの悪影響を軽減し、精神的な安定を保つことが期待できます。
ストレスコーピングには、主に２つのタイプがあります。
ひとつは「問題焦点型」。ストレスの原因そのものに働きかけ、問題を解決したり状況を改善したりするアプローチです。たとえば仕事量が多すぎるなら、上司に相談して業務量を調整してもらうなどです。
もうひとつは「情動焦点型」。ストレスの原因を変えるのが難しい場合に、不快な感情（怒り、不安など）を和らげようとするアプローチ。気分転換に趣味を楽しむ、友人に話を聞いてもらう、リラクゼーション法を行うなどです。
自分に合ったコーピング・レパートリーを
大切なのは、コーピング・レパートリー（対処法の引き出し）を多く持ち、状況に応じて適切なものを選択・実行することです。これによりストレス耐性が向上し、問題を解決する能力が高まります。感情をコントロールする力が養われ、それがやがては精神的な安定と自己肯定感の向上につながります。
たとえば、イライラし出すとその感情をコントロールできなくなるという方は、イライラの初期サインに気づいた時点で、その感情に対して深呼吸する、その場を離れるなどを試すと良いでしょう。
すぐパニックになるという方は、事前に状況を予測し、不安な場所や状況についてあらかじめ詳しく調べておく、信頼できる人に付き添いを頼む、お守りを持つ、安心できる言葉を唱える、といった具体的な対処法をリストアップしておくと有効です。
他人の悪い点が気になるという方は、その感情が自分を苦しめていると気づいたら、相手と距離を置いたり、気分転換を図ったりするという対策が考えられます。
ストレスコーピングは日々の生活で意識的に試し、自分に効果的な方法を見つけて実践していくことが大切です。
さまざまな対処法を試しながら、自分だけの「ストレス対処法リスト」を充実させましょう。それがあなたの心をストレスから守る財産となります。いくつか例を紹介しますので、ぜひ、参考にしてみてください。
ストレスコーピング一覧
ストレスへの対処法（ストレスコーピング）に、唯一の正解というものはありません。大切なのは、今の自分の心と体の状態に合わせて、最適な手段や方法をいくつ持っているか、ということです。そのときどきのサインに応じて、自分を助けるための「お守り」のような対処法リストをつくってみましょう。
体を動かして発散する
● 軽いウォーキングやジョギングをする
● 好きな音楽に合わせて踊る
● ヨガやストレッチで体を伸ばす
● ひとりカラオケで思いきり歌う
● クッションや枕を叩いてみる
● 部屋の掃除や模様替えに没頭する
● 景色の良い場所までサイクリングする
五感を使って心を鎮める
● 美しい風景の写真集や動画を見る
● 夕日や星空を眺める、部屋に花を飾る
● 心が落ち着く音楽を聴く（クラシック、自然音など）
● 好きなラジオやポッドキャストを聴く
● アロマオイルを焚く
● ハーブティーの香りを楽しむ
● 雨上がりの土の匂いを嗅ぐ
● 旬の食材を使ったおいしいものをゆっくり味わう
● 好きなチョコレートをひとかけら食べる
● 肌触りの良いブランケットにくるまる
● ペットを撫でる
● 温かいお風呂にゆっくり浸かる
心を静かに整える
● 瞑想やマインドフルネスを試す
● ゆっくりとした深呼吸を数回繰り返す
● 自然の中で過ごす（森林浴、公園のベンチに座る）
● キャンドルの炎をぼーっと眺める
● 温かい飲み物を両手で包みながら飲む
● 没頭できる読書や映画鑑賞をする
思考と感情を整理する
● 今の気持ちを紙に書き出す
● 今日あった「良かったこと」を３つ思い出す
● 心配事や不安をすべて書き出し、コントロールできることと できないことに分ける
● 涙活(るいかつ)をする（感動する映画や本で意識的に泣いてみる）
● 信頼できる人に話を聞いてもらう
【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄