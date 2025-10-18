ストレスへの対処法は沢山あると良い？ 精神的な安定と自己肯定感の向上につながる“ストレスコーピング”とは【その、しんどさは「季節ブルー」】

１年を通して自分の心と体を大切にするためのセルフケアワーク

１年を通して変わりやすい心と体を上手にケアし、自分だけの「ご機嫌」を保つための具体的なセルフケアワークを紹介します。

セルフケアが上手になるために、何よりも大切なこと。それは、自分の心と体の小さな声に「気づく」ことです。

セルフケアワーク② イライラはコントロールできるストレスコーピングのすすめ

生きていく上で環境ストレスを避けることは困難です。

特に季節の変わり目などはさまざまなストレス（外からの「邪気」）を感じやすくなります。そんなとき、ストレスに翻弄されるのではなく、上手に対処するスキル「ストレスコーピング」が重要になります。

ストレスコーピングとは、ストレスの原因（ストレッサー）や、それによる心と体の反応（ストレス反応）にうまく対処しようとする意図的な行動や思考のこと。ストレスへの対処法とも言えます。意識的に行うことで、ストレスの悪影響を軽減し、精神的な安定を保つことが期待できます。

ストレスコーピングには、主に２つのタイプがあります。

ひとつは「問題焦点型」。ストレスの原因そのものに働きかけ、問題を解決したり状況を改善したりするアプローチです。たとえば仕事量が多すぎるなら、上司に相談して業務量を調整してもらうなどです。

もうひとつは「情動焦点型」。ストレスの原因を変えるのが難しい場合に、不快な感情（怒り、不安など）を和らげようとするアプローチ。気分転換に趣味を楽しむ、友人に話を聞いてもらう、リラクゼーション法を行うなどです。

自分に合ったコーピング・レパートリーを

大切なのは、コーピング・レパートリー（対処法の引き出し）を多く持ち、状況に応じて適切なものを選択・実行することです。これによりストレス耐性が向上し、問題を解決する能力が高まります。感情をコントロールする力が養われ、それがやがては精神的な安定と自己肯定感の向上につながります。

たとえば、イライラし出すとその感情をコントロールできなくなるという方は、イライラの初期サインに気づいた時点で、その感情に対して深呼吸する、その場を離れるなどを試すと良いでしょう。

すぐパニックになるという方は、事前に状況を予測し、不安な場所や状況についてあらかじめ詳しく調べておく、信頼できる人に付き添いを頼む、お守りを持つ、安心できる言葉を唱える、といった具体的な対処法をリストアップしておくと有効です。

他人の悪い点が気になるという方は、その感情が自分を苦しめていると気づいたら、相手と距離を置いたり、気分転換を図ったりするという対策が考えられます。

ストレスコーピングは日々の生活で意識的に試し、自分に効果的な方法を見つけて実践していくことが大切です。

さまざまな対処法を試しながら、自分だけの「ストレス対処法リスト」を充実させましょう。それがあなたの心をストレスから守る財産となります。いくつか例を紹介しますので、ぜひ、参考にしてみてください。

ストレスコーピング一覧

ストレスへの対処法（ストレスコーピング）に、唯一の正解というものはありません。大切なのは、今の自分の心と体の状態に合わせて、最適な手段や方法をいくつ持っているか、ということです。そのときどきのサインに応じて、自分を助けるための「お守り」のような対処法リストをつくってみましょう。

体を動かして発散する

● 軽いウォーキングやジョギングをする

● 好きな音楽に合わせて踊る

● ヨガやストレッチで体を伸ばす

● ひとりカラオケで思いきり歌う

● クッションや枕を叩いてみる

● 部屋の掃除や模様替えに没頭する

● 景色の良い場所までサイクリングする

五感を使って心を鎮める

● 美しい風景の写真集や動画を見る

● 夕日や星空を眺める、部屋に花を飾る

● 心が落ち着く音楽を聴く（クラシック、自然音など）

● 好きなラジオやポッドキャストを聴く

● アロマオイルを焚く

● ハーブティーの香りを楽しむ

● 雨上がりの土の匂いを嗅ぐ

● 旬の食材を使ったおいしいものをゆっくり味わう

● 好きなチョコレートをひとかけら食べる

● 肌触りの良いブランケットにくるまる

● ペットを撫でる

● 温かいお風呂にゆっくり浸かる

心を静かに整える

● 瞑想やマインドフルネスを試す

● ゆっくりとした深呼吸を数回繰り返す

● 自然の中で過ごす（森林浴、公園のベンチに座る）

● キャンドルの炎をぼーっと眺める

● 温かい飲み物を両手で包みながら飲む

● 没頭できる読書や映画鑑賞をする

思考と感情を整理する

● 今の気持ちを紙に書き出す

● 今日あった「良かったこと」を３つ思い出す

● 心配事や不安をすべて書き出し、コントロールできることと できないことに分ける

● 涙活(るいかつ)をする（感動する映画や本で意識的に泣いてみる）

● 信頼できる人に話を聞いてもらう

