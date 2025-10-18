大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、ロシアのモスクワを訪れた様子を公開した。

豊ノ島は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日は、テレビ出演２本、新聞社２社、インタビュー２社、そして、トレチャコフ美術館で撮影と大忙し！ 日本にいる時より忙しい・・・。日本でもこうなってみたいものです。泣」と記し、元・大喜鵬の山口雅弘さんと現地のテレビに出演した写真を投稿。

「美術館は正直興味なかったんですがいざ見てみると、画からパワーを感じたり、魅力に引き込まれる感じがありました。自分でもびっくりな感覚で、感動しました。昨日は遅めの食事ロシア料理をいただきました！ボルシチ、ピロシキ、クレープ、牛テールの煮込み。どれも絶品！ ロシア料理思ってる以上に美味いです！」とロシアを満喫している様子。

続けての更新では、「昨日は、観光してきました。ガイドさんが説明してくれてたけど、頭に入ってきてない自分が情けない。泣 ちなみに帽子を買いました！山口はサイズがなくて、入りませんでした。笑」とつづり、観光を楽しむショットもアップした。

豊ノ島は１５日のインスタで「今回ロシアのモスクワに来てます。日本の文化を伝えるイベントに来ました！」「日本の文化である相撲の素晴らしさをロシアの皆さんに伝えてきます！」と報告していた。