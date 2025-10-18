１８日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、自民党が連立入りを含めた日本維新の会との政策協議を巡り、維新が実現を求めている議員定数削減を受け入れる方針を固めたことを報じた。

維新は石破茂首相の後任を決める首相指名選挙を巡り「野党側の連携は難しい。これ以上続けるのは失礼に当たる」とし、立憲民主、国民民主両党との首相候補一本化を巡る協議を打ち切る考えで自民と合意すれば自民・高市早苗総裁に投票する考えを示しており、高市氏が首相に選出される公算が高まっている。

この日の番組には維新の吉村洋文代表が生出演。高市氏との交渉の中で感じたことについて聞かれると、フリップに「目力」と大きく書き、「（会談の席上）一緒に責任持ってやっていきましょうって言葉も当然、いただきましたし、これは表現しにくいんですけど、すごい日本を良くしたいという熱量、これはすごくあります。ある意味、本気だなというのはよく伝わってきました」と口にした。

「高市さんも本気だけど、僕も本気なので。自民党と連立を組んだところで消滅してないのは公明党だけなんですよ。過去の歴史で。リスクはあるけど、この状況で誰かがリスクを取らないと道は開けていかないし、前に進む力というのは出てこないと思うんです」と熱く続けていた。