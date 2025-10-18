◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。現地放送局では試合前、レジェンド2人が大谷の“凄さ”を語っていた。

この日は米テレビ局「TBS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏とメッツなどで活躍し、通算136勝、1989年にはゴールドグラブ賞も受賞したレジェンド右腕のロン・ダーリング氏の2人のレジェンドが務めた。

大谷の話題になるとダーリング氏は「私たちは、打撃の最高峰であり、投球の最高峰でもある若者を見ることができました。彼は放送席にいる私たち大人を子供にしてくれます。なぜなら、時速100マイルの球を投げる姿を見ることができるからです」と絶賛。

フランコア氏も「私が好きなのは、まるで草野球のようなところです。彼が初回表に投げて、初回裏に打席に立つみたいにね」と笑顔で投打の活躍を称賛した。

アンダーソン氏は「彼はメジャーリーグベースボールで最も素晴らしいショーマンです。ドジャースはほとんどの見出しを独占しています」と現地の注目度の高さを伝えていた。