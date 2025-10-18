【浦島太郎とねこ】竜宮城にやってきた浦島太郎。長居せずに帰った理由は？
【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆浦島太郎とねこ
■◆元となったむかしばなし
浦島太郎
むかし、あるところに浦島太郎という青年がいました。浦島が海辺を歩いていると1匹のかめが子どもたちにいじめられています。かめを救った浦島は、お礼に竜宮城に連れていってもらいました。
竜宮城では美しい乙姫が出迎えてくれ、たいそうなおもてなしを受けます。時を忘れて楽しんでいた浦島は「そろそろ家に帰りたい」と乙姫に告げます。すると乙姫はお土産に玉手箱をくれましたが、同時に「絶対にこの箱を開けてはいけません」と付け加えます。
浦島が地上に戻ると何十年も時間が経っていました。途方に暮れた浦島は乙姫の忠告を忘れ、玉手箱を開けてしまいます。すると、白い煙に包まれ浦島はおじいさんになってしまうのでした。
