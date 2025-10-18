火曜日の親子丼


【月曜日のウインナー】へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■火曜日の親子丼

何か食べたいけど…作る気力がない…


親子丼のレシピ


■親子丼

材料（1人分）

ごはん……1杯

鶏もも肉……1/2枚

玉ねぎ……1/4個

卵……2個

卵黄……1個

A しょうゆ……大さじ1

　みりん……大さじ1

　酒……大さじ1/2

　顆粒和風だし……小さじ1/2

　水……60ml

作り方

1. 玉ねぎは薄切りにする。鶏もも肉は一口大に切る。卵2個は溶きほぐす。

2. 鍋に1の玉ねぎ、Aを入れて中火にかけ、沸騰したら中〜弱火にし、3分ほど煮る。

3. 1の鶏肉を加えて3分ほど煮て火を通す。

4. 1の溶き卵の半量を加えて、菜箸で軽く円を描くように混ぜる。ふたをして中火で30秒加熱したら残りの溶き卵を加えて半熟になるまで煮る。

5. 器にごはんを盛り、4をかける。真ん中を少し凹ませて卵黄をのせる。

