モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■火曜日の親子丼
■親子丼
材料（1人分）
ごはん……1杯
鶏もも肉……1/2枚
玉ねぎ……1/4個
卵……2個
卵黄……1個
A しょうゆ……大さじ1
みりん……大さじ1
酒……大さじ1/2
顆粒和風だし……小さじ1/2
水……60ml
作り方
1. 玉ねぎは薄切りにする。鶏もも肉は一口大に切る。卵2個は溶きほぐす。
2. 鍋に1の玉ねぎ、Aを入れて中火にかけ、沸騰したら中〜弱火にし、3分ほど煮る。
3. 1の鶏肉を加えて3分ほど煮て火を通す。
4. 1の溶き卵の半量を加えて、菜箸で軽く円を描くように混ぜる。ふたをして中火で30秒加熱したら残りの溶き卵を加えて半熟になるまで煮る。
5. 器にごはんを盛り、4をかける。真ん中を少し凹ませて卵黄をのせる。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』