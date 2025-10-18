ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に5－1で快勝。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を4連勝スイープで勝ち抜け、2年連続のワールドシリーズへと駒を進めた。

「1番投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手は、6回0／3を投げて2安打3四球無失点10奪三振の快投。3本のアーチを放つなど、打撃でも驚愕のパフォーマンスを見せつけた。NLCSのMVPにも選出されている。

■3本塁打、無失点10奪三振の大暴れ

この日のドジャースは、投げても打っても大谷の独壇場に。打撃では初回に先頭打者アーチで先制点を挙げると、4回裏にはリードを広げる右翼への場外弾、降板後の7回裏には、ダメ押しの一発で1試合3本塁打を記録した。

投げては、初回の先頭こそ四球で歩かせるも、2番ジャクソン・チョーリオ外野手を100.3マイル（約161.4キロ）のフォーマットで空振り三振、クリスチャン・イエリッチ外野手はフォーシームで見逃し三振。ウィリアム・コントレラス捕手を外角スイーパーで空振り三振に仕留め、3者連続三振をマーク。

大谷は、7回表に先頭のイエリッチに四球、コントレラスに中前打を許したところで降板。2番手のアレックス・ベシア投手が後続を無失点に打ち取り、最終回は佐々木朗希投手が締めて大谷に白星をもたらした。

■「今日の出来事はいつまでも語り継がれる」

試合後、歓喜のシャンパンファイトに酔いしれたドジャースナインには大谷の「異次元パフォーマンス」に関する質問が飛び交った。同僚のフレディ・フリーマン内野手は、試合前から大谷の大爆発を予言していたという。

フリーマンは「それはもう“必然”だから。世界最高の選手が大舞台で皆の前に立つんだよ。彼が何か特別なことをやってくれるのは分かっていた。今日球場に来たときから、集中力がまるで違っていたからね。きっと、この日の出来事はいつまでも語り継がれる」と笑顔を見せた。

リーグ優勝決定シリーズ第4戦の大谷は、打者としては3打数3安打1四球3打点で3本のアーチを記録。投手としては、6回0／3を投げて2安打無失点3四球10奪三振で勝利投手に。2年間見続けた同僚さえも度肝を抜かれる、前人未到の活躍で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。