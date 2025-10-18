◇NBAプレシーズンマッチ レイカーズ116ー117キングス（2025年10月17日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズの八村塁（27）が17日（日本時間18日）にプレシーズン最終戦の本拠地キングス戦に先発出場。4本の3Pシュートを含む18得点の活躍を見せた。チームは最終Q残り9.4秒でダルトン・コネクトが同点の3Pシュートを決めたが、試合終了間際に相手にフリースローを献上。プレシーズン最終戦で逆転負けを喫した。

第1Qから躍動した八村。開始早々に速攻からレイアップシュートを決めて初得点。残り10分24秒には右ウイング付近から3Pシュートを沈めると、残り9分52秒にはペイントエリア中央で力強いポストプレーから豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。残り4分53秒には左コーナーから3Pシュートを決めた。残り3分17秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分28秒からコートに立つと、残り1分19秒で右コーナーから3Pシュートを沈めた。

第3Qはスタートから出場。残り7分4秒に右コーナー付近から3Pシュートを決めて後半初得点。残り3分57秒にベンチに下がった。

最終Qはベンチスタート。残り11分11秒からコートに立つと、残り7分49秒で速攻から相手の反則を誘ってフリースローを2本沈めた。残り6分4秒でベンチに下がって、お役御免となった。

この日は、30分21秒出場で18得点1リバウンド1アシストを記録。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Ｐシュートは5本試投で4本成功。3P成功率は80％と高確率の数字を残した。

米スポーツ専門局「ESPN」のデイブ・マクメナミン記者など現地記者たちによると、JJ・レディック監督は試合前の会見で「この試合のスタメンがレギュラーシーズン開幕戦のスタメンになる」と明言。そのため八村のレギュラーシーズン開幕戦スタメン出場が濃厚となり、プレシーズン最終戦で仕上がり万全の最高のパフォーマンスを見せた。

《大谷翔平“衝撃3発”をレイカーズの本拠地でも速報！》この日、ドジャースはリーグ優勝そしてワールドシリーズに王手を懸けたナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦が行われた。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発で今季ポストシーズン3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。

同じロサンゼルスのレイカーズの本拠地クリプト・ドットコム・アリーナでは、第2Q途中のタイムアウト中に場内の大型ビジョンに大谷の“衝撃3発”が映し出された。現地実況でも「今日は翔平の神業からバスケットボールを見ている人もいるでしょう。レイカーズの試合を見逃しても責めたりはしません。これはプレシーズンマッチの前半ですから」と大谷の“衝撃3発”を称賛していた。