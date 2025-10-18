藤本美貴 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）からもらったという手紙を公開した。

【写真】「すごい」藤本美貴が5歳娘からもらった“英語”の手紙

　「次女からラップのようなお手紙をもらいました笑」とつづり、手紙の写真をアップ。「I Love you」「mum thank you」など、藤本への気持ちをつづった英語の文章が並んでいる。

　藤本はハートマークとともに、「とても愛が詰まったお手紙です」とうれしそうにつづった。

　この投稿には「愛されてるね」「素敵すぎます」「愛があふれてる」「おまめちゃんこんなに書けてすごい」「幸せのおすそ分けありがとうございます」などの声が寄せられている。