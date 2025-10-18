文化勲章に王貞治さんなど8人が選出！文化功労者には「ドラゴンボール」孫悟空役などの野沢雅子さんが“声優”で初めて選ばれる

2025年の文化勲章と文化功労者が発表されました。

文化勲章に選ばれたのは、元プロ野球選手で監督もつとめた王貞治さん（85）や2025年のノーベル化学賞を受賞した京都大学理事の北川進さん（74）、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんなど8人です。

王貞治さん：

選手としてではなく、監督・コーチという立場になっても多くのみなさんに支えられている。改めてみなさんに感謝の意を表して、ありがとうございましたと言いたいです。

コシノジュンコさん：

文化勲章っていうのはもうこれ以上ありませんので、私はもう身に余るどころかもうびびっております。これからますます楽しみで、やっぱり日本の文化構築のためにも、日本のためにも世界のためにも、私ができること。私なりにできることをやっていきたい。

一方、文化功労者には、「ドラゴンボール」の孫悟空の声優などで知られる野沢雅子さん（88）や、建築家の坂茂さん（68）など21人が選ばれました。

「声優」として初めて文化功労者に選ばれた野沢さんは、「先輩方や現役の仲間たち、そしてこれから声の世界に飛び込んでくる若い世代にも光が当たったことを、とても誇らしく感じています」とコメントしています。