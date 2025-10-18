道路の真ん中で“石”を何度も車に“乱投”…運転手同士の口論が原因　止まらぬ攻撃に投げられた車は慌てて“退散”　トルコ

トルコ・イスタンブールで、運転手が石を投げつける“乱投”の瞬間がカメラに捉えられた。走行中にトラブルとなった2台の車の間で口論が発生。怒りをあらわにした片方の運転手が中央分離帯から石を拾い、後続車に投げつけた。運転手の怒り収まらず、その後も何度も石を投げ続け、現場は一時騒然となった。

怒り爆発！トラブルで車に石を“乱投”

トルコ・イスタンブールで撮影されたのは、“乱投”の瞬間だった。

前方に止まっていた黒い車から、運転手が勢いよく飛び出し、中央分離帯に駆け込むと、手にしたのは「石」だった。

運転手は大きく振りかぶると、後ろにいた車めがけて投げつけたのだ。石を受けた車は思わず後ずさりしていた。

石投げまくり…運転手の止まらぬ怒り

しかし、運転手の勢いは止まらなかった。再び中央分離帯から石を拾い、2投目、3投目と何度も投げ続けた。途中、同乗者が慌てて止めに入る様子もうかがえる。

すると“攻撃”を受けた車は一気に加速し、すき間を縫うようにその場を走り去った。

現地メディアによると、運転手2人の間で口論が起き、それが“乱投”に発展したという。

（「イット！」 10月14日放送より）