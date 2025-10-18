俳優の猪塚健太（３９）が１８日、都内で初の写真集「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ＡＬＬ！」（シンコーミュージック・エンタテイメント）発売記念イベントを行った。

１０月８日に３９歳の誕生日を迎えたばかり。タイトルの「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」には年齢をかけており、「３９年ということで、感謝の気持ちを一番大切に持っている。３９歳の年にお届けできることがあるといいなと出させていただきました」と笑顔。２月に台湾で撮影したこだわりの一冊の点数は「これは、ずばり３９点満点です！」とうなずき、「いろいろな台湾の食を堪能できた」とも振り返った。

直近では事件が起きたといい、「靴を盗まれてしまったんです、最近。この写真集の時にスタイリストさんが持ってきてくれた靴があって。それがすごく良くて、帰国してすぐに買いに行ったぐらい（のお気に入り）」と苦笑いで明かした。

事件は飲食店のゲタ箱で起きたといい、「置いたはずの場所になくて、１０秒ぐらいぼーっと立っちゃった」と説明。「飲食店のトイレ用のサンダルで帰るはめになった。さすがにちょっといらっとしたんですけど。３９歳の誕生日で、周りのスタッフが靴の新しいものを買ってくれたので全部帳消しになりました」と笑わせていた。