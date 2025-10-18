韓国の元プロ野球選手のチョ・ヨンフンさんが１７日、富川（プチョン）市にあるマンションの屋上でライブ配信中に転落し、死亡したことが明らかになったと１８日、現地メディアのヘラルド経済などが報じた。３７歳だった。

同メディアは、当時の視聴者がＳＮＳで投稿したコメントを紹介。これによると、ヨンフンさんは配信中に異常な行動をとり、視聴者へ感謝のあいさつを伝えたという。また「ドスンという音を聞いた」と明かす者もいたとした。

その後、視聴者が救急車を呼んだとみられ、駆け付けた消防当局は心肺停止状態のヨンフンさんを確認し、警察へ遺体を引き渡したという。

ヨンフンさんは２００６年に現代（ヒョンデ）ユニコーンズに入団後、ネクセン・ヒーローズ（現・キウム・ヒーローズ）などで中継ぎ投手として活躍。１４年に引退すると、さまざまな仕事を転々とし、ＹｏｕＴｕｂｅ活動を２３年に開始し人気を集めた。私生活では２２年に結婚し、娘がいる。

事故後、ヨンフンさんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルには「本当にお疲れさまでした。天国で幸せでありますように」「残念で悲しい気持ちは大きいですが、どうか安らかな眠りが得られますように」などの追悼コメントが寄せられた。