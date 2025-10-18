「実は買うと損する車種がある」人気車種をタダで乗り継ぐ査定士・ケンタ氏が語る“正しい車の選び方”

失敗しない車選びに大切な「〇〇率」

「車って、本当は“資産”なんですよ。でも、多くの人はその価値を知らないまま手放してしまうんです」

そう語るのは、YouTubeやブログで「車の出口戦略」を発信する査定士・ケンタ氏。登録者６万人を超えるチャンネル「ケンタ車分析【査定士】」で、データと実例をもとに“損しない車選び”を解説し、車の購入に悩む多くの視聴者の心をつかんできた。６年以上にわたるYouTube活動の中で、アップした動画は400本以上。感覚ではなく、数字で語る。それが彼の流儀だ。

「情報を発信しようと思ったきっかけは、ディーラーの下取りで何十万円も損している人を何度も見てきたこと。正しい情報さえあれば、誰でも損しない選択ができるはずだと思ったんです。“データ主義”と“ユーザーファースト”。車を“買う”で終わらせず、“どう手放すか”まで設計する。そこに本当の賢い買い方があるんです」

そんな査定士の現場感を持つ男に、今回は「失敗しない車の買い方、そして賢い乗り継ぎ方」を聞いた。

「多くの人は“いくらで買うか”ばかり考えて、“いくらで売れるか”を考えていない。でも、車の本当の勝負は“出口”なんです」

査定士として数えきれないほどの車を見てきたケンタ氏が重視するのは、“３年後の残価率”だという。

「新車価格に対して３年後どれだけ価値が残るか──平均は60％前後。僕は70％以上を合格ラインにしています。たとえば400万円の車なら、60％だと３年後の売却額は240万円、70％なら280万円。40万円の差ですよ。同じ３年間でも、選ぶ車で人生のコストはまるで違う。

残価率を意識しておけば、３年後にまた好きな車を選べる余裕が残る。損を減らすことは、自由を増やすことなんです。値引き交渉より“３年後いくらで売れるか”を考えるほうがずっと現実的。ローンの組み方が変わるし、気持ちにも余裕ができる。これが“数字で乗る”ってことです」

安く買うより、うまく売る。それが、ケンタ氏が導き出したシンプルな答えだ。

では実際、どんな車が資産になるのか。ケンタ氏が市場データから導き出した答えがある。

「リセールに強い車には、ちゃんと理由があるんです。ハリアー、アルファード……。これはもう王道中の王道。たとえ国内で人気が落ちても、東南アジアや中東、アフリカではまだまだ引っ張りダコ。特にトヨタのSUVやミニバンは海外輸出が相場を支えている。日本で売った中古車が、そのまま世界の資産として取引されているんです。

それにデザインも重要です。モデルチェンジしても古く見えない車は強い。たとえばハリアーなんかは完成度が高すぎて、旧型になっても値落ちしません。そして意外と侮れないのが色と装備。白と黒は鉄板カラー。さらにサンルーフや上級グレードの装備があるだけで、リセールは確実に上がります。細かい条件の積み重ねが、数十万円単位の差を生むんですよ」

彼が最後に挙げたのは“リセールの王”とも呼べる存在だ。

「ランドクルーザーですね。数年乗っても買値とほぼ同額で売れる。もはや車というより“金融商品”です。アルファードやヴェルファイアも、“走る高級ラウンジ”としてアジアで圧倒的な人気を誇ります。このあたりはもう、“乗る資産”ですよ。どの市場でも価値が通用する車こそ、真の王者なんです」

タダで人気車を乗り回す

ケンタ氏自身が実践している“リアルな出口戦略”がある。それが、ジムニーを使った「１年乗り継ぎ術」だ。「手に入るチャンスがあるなら、ぜひ購入を検討すべき」と猛プッシュする。

「新車は納期１〜２年待ちが当たり前で、“今すぐ乗れる中古車”のほうが高い。１年落ち・低走行の中古が新車と同額か、それ以上なんです。つまり、新車を買って１年乗っても、売るときにほぼ同じ額で戻ってくる。負担ゼロで楽しめるんですよ。需要が供給を大きく上回っている今だけのチャンスなんです」

“負担ゼロで乗れる”という理屈には、もちろん条件がある。

「まずグレードは、ジムニーならXC、ジムニーシエラならJC。色はブラックパール、アイボリー、ミディアムグレー。この３色が強いです。オプションは極力つけない。短期で乗り換えるなら、ナビやカスタムは回収できません。禁煙・低走行・美車管理──これが基本中の基本です。

そして、売るときはディーラーの下取りではなく、複数の業者で競わせる。これだけで数十万円は違ってきます。あと大事なのが販売店との関係づくり。転売目的と思われないように、『違う仕様を楽しみたい』と正直に伝えること。理解があれば、次も気持ちよく買えます」

コロナ禍の“中古車バブル”は完全に終わった

ジムニーのように強い車がある一方、どんな車が損をしやすいのか。ケンタ氏は少し考えてからこう言った。

「まず、海外需要がない車。たとえば軽自動車やコンパクトカーのように、日本国内だけで流通しているモデルは、輸出が見込めない分、値下がりが早いんです。昔は王道だったセダンも、今はSUVとミニバンの時代。同じブランドでもSUVと比べるとリセールは弱い。

輸入車は維持費が高いイメージが根強く、EVやPHEVといった電動車も技術の進化が早すぎて、３年で型落ちになるのでオススメしません。バッテリー不安もあって、値落ちは相当きついんです」

そうした「損しやすさ」の背景には、市場そのものの変化がある。

「コロナ禍の“中古車バブル”が完全に終わって、今は正常な相場に戻りつつあります。半導体不足も収束し、今年に入って新車の供給が戻った瞬間、完全に弾けました。象徴的なのがヴォクシーやノアといったファミリーカーですね。数年前は残価率120％なんていう車もありましたけど、今はもう適正価格。健全な市場に戻ったと思います。これからはデータを見て、冷静に選ぶ時代です。

いまの市場は一言で言えば“二極化”。海外需要に支えられる“資産車”は依然として強いけど、国内需要だけの車は下落が止まらない。だからこそ、数字で見て、出口を想定して、それでも“欲しい”と思える車を選ぶ。これが今の車選びの基準です」

最後にケンタ氏はこう、締めくくった。

「僕が発信しているのは“お金の話”じゃなく、“安心の話”なんです。リセールを知っていれば焦らないし、出口が見えていれば車選びはもっと楽しくなる。多くの人はいくらで買うかばかり考えますが、本当に大事なのは“いくらで売れるか”。損を減らすことは、自由を増やすことなんですよ。

数字は冷たく見えて、実は人を守るものなんです。車は消耗品じゃない。正しく選べば人生を豊かにしてくれる資産になる。損得の知識は、好きなものを堂々と好きでいるための“現実的な優しさ”なんです」

買う前に“売るとき”を想像してみる──。それだけで、あなたのカーライフはきっと違って見えてくるだろう。