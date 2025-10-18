ピンク髪イメチェン話題のエルフ荒川、金髪復活ショット公開「世間との2択を間違い続けるギャル」
【モデルプレス＝2025/10/18】お笑いコンビ・エルフの荒川が10月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。先日公開されたピンクヘアから再び髪色を変え、話題を呼んでいる。
【写真】エルフ荒川、別人級ヘアからさらにイメチェン
16日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）にて、番組内の“前髪ぱっつんチェンジ”に出演した荒川。いつもの金髪とはガラリと雰囲気の違うぱっつん前髪のピンクヘア姿をお披露目し、イメージチェンジが話題を呼んだ。
今回の投稿ではパッツン前髪なのはそのままなものの、元の金髪のセミロングヘアに、カラフルなエクステをつけた姿を公開。「ピンク髪じゃなかったらライブ払い戻しになるかもしれないから今の姿載せとけってゆわれた！！！！！！！爆笑 誰がだよ！」「確かに前髪だけ残し、エクつけてかっぱみたいになってますけど」とつづり「世間との2択を間違い続けるギャル」とハッシュタグも添えている。
この投稿には「どっちも可愛い」「ギャルは思うように生きるのが正解」「ライブ映えする」「美人は何でも似合う」「パッツン前髪継続で嬉しい」」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】エルフ荒川、別人級ヘアからさらにイメチェン
◆エルフ荒川、イメチェンヘアから一転
16日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）にて、番組内の“前髪ぱっつんチェンジ”に出演した荒川。いつもの金髪とはガラリと雰囲気の違うぱっつん前髪のピンクヘア姿をお披露目し、イメージチェンジが話題を呼んだ。
◆エルフ荒川の投稿に反響
この投稿には「どっちも可愛い」「ギャルは思うように生きるのが正解」「ライブ映えする」「美人は何でも似合う」「パッツン前髪継続で嬉しい」」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】