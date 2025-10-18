元おニャン子・渡辺美奈代、夫＆息子たちに作った「2色丼」弁当公開「愛情たっぷり」「盛り付けセンスが神」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が10月17日、自身のInstagramを更新。家族のための手作りの弁当を公開した。
【写真】渡辺美奈代「色合いが美しい」家族のための手作り弁当
渡辺は「今日の夜はお出かけなので3men’sにお弁当を作りました！2色丼」とコメントし、夫と息子たちのために作った弁当を公開。肉と卵のそぼろご飯の上に鶏肉のソテー、さつまいも、オクラ、花の形に飾り切りされたにんじんなどが彩り良く乗せられており、それぞれを調理しているフライパンの写真も公開した。
この投稿に、ファンからは「色合いが美しい」「圧巻のお弁当」「盛り付けのセンスが神」「お店したらすごく売れそう」「絶対美味しい」「愛情たっぷり」「ご家族幸せですね」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代「色合いが美しい」家族のための手作り弁当
◆渡辺美奈代、手作り弁当公開
渡辺は「今日の夜はお出かけなので3men’sにお弁当を作りました！2色丼」とコメントし、夫と息子たちのために作った弁当を公開。肉と卵のそぼろご飯の上に鶏肉のソテー、さつまいも、オクラ、花の形に飾り切りされたにんじんなどが彩り良く乗せられており、それぞれを調理しているフライパンの写真も公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色合いが美しい」「圧巻のお弁当」「盛り付けのセンスが神」「お店したらすごく売れそう」「絶対美味しい」「愛情たっぷり」「ご家族幸せですね」などと反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】