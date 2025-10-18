ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。同僚のリリーフ右腕、ブレイク・トライネン投手も絶賛した。

初回のマウンドで先頭を歩かせた大谷。ここから3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を放った。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

大谷は、投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

この試合で3番手としてマウンドに上がったトライネンも、大谷を絶賛した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeは、トライネンの取材動画を公開。シリーズMVPについて「（MVPは）スネルだと思ったけどね（笑）。ヤマはスネルほど三振を取れなかったし。グラスノーもほかの2人ほどではないにせよ、素晴らしいパフォーマンスだった」とした上で、予想を覆した大谷に苦笑いしながら言及した。

「今夜ショウヘイがやったことは、ショウヘイが4本塁打でも打たない限り超えられないってことだよ（笑）。本当に特別な試合だった。今まで見た中で最高のパフォーマンスさ」

2年連続の世界一へ。ドジャースには完全復活を遂げた大谷がいる。



（THE ANSWER編集部）