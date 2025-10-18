ナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝、MVPさらった大谷

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。同僚の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手はもはや呆れたように「現実のものじゃない」と絶賛していた。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたもののそこから3者連続奪三振で波に乗った。直後の打席で右翼へ先頭打者弾、4回2死の打席でも右翼へこの日2本目の本塁打を放った。7回の打席では中堅左へ3本目。ポストシーズンでの打撃不振を振り払う大活躍だった。

試合後、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の公式Xにはインタビューに応じた同僚のキケが、大谷を絶賛する様を動画で伝えた。

質問は「ワールドシリーズに進出する。この勝利は次に向かってどれだけ大きなものか」との内容。キケは「とても大きいよ。進出を決める試合でスイープを決めて…」と話すと、一瞬絶句した。すると、自ら大谷への敬意を切り出した。

「…そしてショウヘイ・オオタニ。もうこれで誰も彼の不振について話をしないだろう」

大谷はポストシーズンで打率1割台と苦しんでいたが、それをあっという間に払拭して見せた。昨年、野手としてメジャー史上初のシーズン50本塁打＆50盗塁をマーク。偉大な記録に到達した試合でも、1試合3本塁打の離れ業を見せていた。

キケはこの事実に触れつつ、大谷を絶賛。「昨年、50-50を達成した時に、僕たちは1試合における最高のパフォーマンスを見たと思っていたが、プレーオフで3本塁打を放ち、マウンドでは10奪三振で勝利を手にする。現実のものじゃないよ。真のユニコーンだ」と話した。最後はもはや呆れたように笑みを浮かべて手を挙げつつ、信じられないというリアクションだった。



（THE ANSWER編集部）