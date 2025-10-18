ナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。衝撃的な活躍に同僚のマックス・マンシー内野手は「信じられない」と驚きの言葉を残した。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたもののそこから3者連続奪三振で波に乗った。直後の打席で右翼へ先頭打者弾、4回2死の打席でも右翼へこの日2本目の本塁打を放った。7回の打席では中堅左へ3本目。ポストシーズンでの打撃不振を振り払う大活躍だった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeは、試合後グラウンドで行われたインタビューの模様を公開。マンシーは大谷の活躍について「最高だよ。本当に信じられない。今日は野球の歴史上、最高の試合を目撃したからなおさら嬉しいね。ショウヘイ。10奪三振、3本塁打。しかもそのうち1本は完全に場外へ飛んで行ったよ。信じられない」と驚きの言葉を並べている。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。一晩ですべてを振り払うような活躍には、同僚も驚くしかなかったようだ。



（THE ANSWER編集部）