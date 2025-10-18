「なんか地味かも」→ 即着映える！【ハニーズ】40・50代の味方♡「アクセ付きトップス」

なんだかコーデがパッとしない……。そんなときは、迷わず着映えそうな【ハニーズ】の「アクセ付きトップス」が頼りになりそう。今回は、ネックレス付きのドルマントップスと、メタルパーツ付きのブラウスをご紹介。着るだけでおしゃれ見えして、オンにもオフにも着回せそうなトップスは、ミドル世代の味方になるかも。

地味見え回避できるネックレス付きドルマントップス

【ハニーズ】「アクセ付ドルマントップス」\2,680（税込）

ゆるっとシルエットとドルマンスリーブが特徴のトップスは、一枚サラッと着るだけでこなれた印象に。付属のネックレスがキラリと光り、地味見えしがちなシンプルトップスも即着映えそう。デコルテがきれいに見えそうなVネックラインで、大人っぽくエレガントな雰囲気もまとえそうです。

体型カバーもバッチリ！ 着回し力の高さも期待大

体のラインを拾いにくいシルエットと長めの着丈で、気になる部分をカバーできそうなのも嬉しいポイント。タイトめボトムスを合わせて、メリハリのきいたスタイルアップコーデに。ワイドパンツを合わせて、大人の余裕を感じられるリラックスコーデに。どんなボトムスにも合わせやすそうです。

脱地味見え！ 主役級に映えるボウタイブラウス

【ハニーズ】「パールリング付きボウタイブラウス」\2,980（税込）

ボウタイにパール風ビーズ付きのメタルパーツをオン。一点投入でコーデが華やぎそうなブラウスは、地味見え回避に効果てきめんかも。落ち感のある素材が美しいドレープを演出。大人コーデを格上げできそうなブラウスは、オンにもオフにも幅広く活躍しそうです。

アクセサリーが映えてモノトーンコーデが垢抜ける

ジャケットとパンツのセットアップコーデ。なんだか物足りなさを感じるモノトーンコーデも、アクセ付きブラウスを投入することで、顔まわりが華やぎ垢抜けた印象に。かっこよさも女性らしさも備わったコーデは、オフィスシーンでも一目置かれそう。アクセサリーは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせてスタイリングできます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i