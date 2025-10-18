クリスタル・パレス鎌田大地のプレーが話題、今季1アシストも好プレー連発

2025-26シーズンに入ってからのイングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地のプレーが話題となっている。

プレミアリーグを動画配信している「U-NEXT」は、今シーズンの鎌田のプレー映像をSNSで配信。2分18秒の動画にファンからはチーム名をもじって「クリスタルキング」と称する声もあがっている。

「U-NEXT」は「EPL月間最優秀選手賞にノミネートされるなど、ついに真価を発揮」と、クリスタル・パレスでの2年目のパフォーマンスを高く評価した。今シーズン、鎌田はリーグ戦5試合に出場して1アシストを記録しているが、この動画からはそれ以外にもゴールにあと一歩というシーンを多く演出していることがわかる。

シーズン2試合目の出場となったサンダーランド戦で鎌田が出したスルーパスと2つのシュート場面、ウェストハム戦でチャンスメークした場面や得点につながったCK、リバプール戦での先制点につながったCK、エバートン戦でのシュートシーンがまとめられている。

ファンからは「水を運ぶ人」「セレソンのスタメンに入れるくらい安定してる」「クリスタルパレスでの躍進の立役者ですね」「日本代表でも不可欠です」「海外でも大活躍！ なんかもう眩しい」「やはり……クリスタルキングは違う」「ホンマに素晴らしいから見てくださいー」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）