◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

ツアー１３勝の稲見萌寧（フリー）は２８位で出て４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算５アンダーに伸ばした。ホールアウトした時点で７位につけた。

第１ラウンド（Ｒ）は、スコアカードにマーカー（スコアに間違いがないか確認し、証明のサインをする人）のサインがなかったとして２罰打を受けた。

稲見と同組でマーカーを務めていた青木瀬令奈（リシャール・ミル）が１５番終了時点で途中棄権。１６番以降は同組の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）のサインが必要だったが、記入されておらず。規則では失格となるが、ローカルルールで最後のホールに２罰打が課され、１８番のスコアは「４」から「６」に変更。６９の７位から、７１の２８位に変更された。

第２Ｒを終えた稲見は、前日の２罰打をホールアウト後の練習場で聞いたと明かし「私は失格だと思った。でも、一昨年からルールが変わったと聞いた、不幸中の幸いだなと思った」と心境を明かした。「確認ミスで自分だけならいいけど、それにたずさわってくれてる人たちに迷惑をかけてしまったので、本当に申し訳ないなと思う」と語った。

この日は前半の３、５、７番、後半は１７番でバーディーを奪取。「気持ちは若干、沈んでもおかしくない状況でノーボギーでしっかりあがれたことは良かった」とかみしめた。最終日に向けて「日々コツコツで努力して、なるべくしてなるように頑張りたい」と力を込めた。