１８日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）では、１９９４年に発足した自社さ連立政権の首相を務めた社民党名誉党首の村山富市（むらやま・とみいち）氏（享年１０１）が１７日午前１１時１８分、老衰のため、大分市内の病院で死去したことを報じた。

コメンテーターで出演のお笑いタレント・古坂大魔王は「１８で東京に来てすぐぐらいだと思います。３０年前。土井たか子さんフィーバーがあったりして、盛り上がっていて、芸人がよくモノマネしてましたね」とまず振り返ると「あえて眉毛を長くすると『村山富市か？』ってツッコミがあったりして。愛されていて、どこか、なんかイジれると言いますか。そういう人が立つことにより、みんながまとまる。（首相という）トレードマークとして素晴らしい人と思いつつも、（９５年に）大震災とか大災害があったりする時に、やっぱり総理大臣って大変なんだなとか、いろいろな感情を持った方でしたね」と話した。

村山氏は自社さ連立政権では片山哲氏以来、２人目の社会党出身の首相。トレードマークの長い眉毛で親しまれた。９５年に発表した「村山談話」は先の戦争における侵略と植民地支配を公式に謝罪した声明として現在も度々言及されている。