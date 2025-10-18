¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¡¦µÜºêÎï²Ì¡Ê37¡Ë¡Ö¤á¤Á¤ãË«¤á¤é¤ì¤ë¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ê37¡Ë¤¬¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÜºêÎï²Ì¡¢»º¸å6¥«·î¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¡2021Ç¯12·î¤Ë¹õÌÚ·¼»Ê¡Ê45¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿µÜºê¡£2023Ç¯7·î¤ËÂè4»Ò¡¦¥±¥¤¥ê¡¼¤¯¤ó¡¢ÍâÇ¯9·î¤Ë¤ÏÂè5»Ò¡¦¥«¥¤¥ê¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢»º¸å6¥«·î¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²«¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜºêÎï²Ì¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2025Ç¯10·î16Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤Î¿åÃå¤á¤Á¤ãË«¤á¤é¤ì¤ë ¸å¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¸å¤í»Ñ¤äÀµÌÌ¤«¤é¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë