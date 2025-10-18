【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、爆速先頭弾→野手陣が“確信”動かない

10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った一発と、相手野手のリアクションが話題となっている。

1回裏ドジャースの攻撃、この回先頭で迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、外角低め中心の配球で臨むブルワーズ先発のホセ・キンタナに対し、外の球には一切手を出さずにフルカウントとすると、勝負の6球目、キンタナが内角低めへと投じた127km/hの緩いスラーブを、待ってましたとばかりに豪快にすくい上げ、ライト方向へ。すると打球速度116.5マイル（約187.48km/h）と高速で伸び上がったこともあってか、マウンド上のキンタナはもとより、ブルワーズ野手陣は早々に“お見送りモード”へと突入。そのまま打球は着弾し、飛距離446フィート（約135.94メートル）と、距離・速度ともに文句なしの一発となった。ファンからは「お手上げやん」「追う必要ない」「追っても無駄」「いきなりだもんな」「この打球で一体どうしろと」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、いわゆる“秒で確信”系、ましてや高速で着弾する弾丸アーチをしばしば放つとあって、相手野手がほとんど追わずに着弾することも。試合開始後ほどなく飛び出した今回の一発は、まさにそんな大谷らしいアーチであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



