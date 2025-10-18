日本時間１８日に米ロサンゼルスで行われた大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦で、ドジャースの大谷翔平が衝撃の「二刀流」を見せた。

打っては３本塁打、投げては七回途中２安打無失点で１０個の三振を奪い、４連勝でのリーグ連覇に大きく貢献した。大谷はこのシリーズのＭＶＰも獲得した。（デジタル編集部）

大谷は地区シリーズは極度の不振だった。１８打数１安打で打率０割５分６厘。９三振を喫していた。ＮＬＣＳ開幕前に、ロバーツ監督は、大谷が「このままの調子では、ワールドシリーズには勝てない」と奮起を促していた。

実際、大谷はブルワーズとの初戦は無安打だった。ただ、そこから徐々に調子を取り戻した。第２戦では４試合、２０打席ぶりのヒットが適時打となり、完投勝利を挙げた山本由伸を援護。第３戦では初回に三塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。

そして、第４戦、先頭打者弾は飛距離１３６メートル、四回の２本目は、さらに大きな１４３メートルのアーチを描いて右中間席へ。そして、七回の３本目は、調子がいい時に増える中堅左への本塁打。１３０メートル弾が小さく感じる、この日の大谷の大爆発だった。

これで、このシリーズ４試合で、１４打数５安打となり、打率は３割５分７厘。４試合連続で６安打を放ったスミスの４割には及ばないが、両チームで２番目の高打率だった。もちろん、本塁打３本は大谷のみ。打点４も最多だった。

打撃だけでもＭＶＰ級だったのに加え、快投も見せた。七回途中２安打１０奪三振で無失点。第２戦で１失点完投勝利の山本由伸、第１戦で８回１安打無失点１０奪三振のスネルには及ばないが、「二刀流」の活躍で、自身初のポストシーズンのＭＶＰに選出された。

大谷の活躍もあり、両リーグ最高勝率のブルワーズに４連勝した。ブルワーズとは、レギュラーシーズンは６戦全敗だったが、グラスノーを含めた先発投手４人がすべて好投し、佐々木朗希ら救援陣も奮闘。すきのない試合をするブルワーズを押し切った。

大谷は、選出直後のインタビューで、投打のどちらが楽しかったか尋ねられ「どちらも最高の気分。みんなを代表してこれをもらっていると思う」と笑顔を見せた。さらに「全員で勝ち切った。皆さんきょうはおいしいお酒を飲んでください」とお茶目な言葉で観客を沸かせた。