『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』来年2月に開催決定 キャッチコピーは「キミ」と一緒に。
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ）のイベント『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』が、2026年2月14日、15日にKanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で開催されることが決定した。
【画像】超ミニスカ！制服姿に変身したプリルン＆メロロン 公開された場面カット
「アイドル」をモチーフに、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”たちの一年間を締めくくるフィナーレイベントで、会場を“キラッキランラン満開”に染め上げる内容に。また、開催決定に伴いイベントのティザービジュアルも解禁され、＜「キミ」と一緒に。＞というキャッチコピーとともに、桜舞うステージの上でペンライトの海を見つめる5人の姿が描かれ、温かくも切ないビジュアルに仕上がっている。
チケットやその他イベントに関する詳細情報は、後日イベントHP・イベント公式Xにて発表される。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
【画像】超ミニスカ！制服姿に変身したプリルン＆メロロン 公開された場面カット
「アイドル」をモチーフに、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”たちの一年間を締めくくるフィナーレイベントで、会場を“キラッキランラン満開”に染め上げる内容に。また、開催決定に伴いイベントのティザービジュアルも解禁され、＜「キミ」と一緒に。＞というキャッチコピーとともに、桜舞うステージの上でペンライトの海を見つめる5人の姿が描かれ、温かくも切ないビジュアルに仕上がっている。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。