◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ワールドシリーズ進出を決め、試合後のシャンパンファイトの最中に、ブレイク・スネル投手と山本由伸投手が見せた親密なやり取りが話題となっています。

その場面は、山本投手のインタビューが始まった直後のこと。スネル投手が山本投手の隣へやってくると、大きな声で「I LOVE YAMA!」と声をかけて喜びを表現する一幕がありました。

それには山本投手も笑顔。インタビュアーがベンチでも2人がよく話をしていることについて触れ、どんなチームメートかと聞くと、山本投手は「最高のチームメートに囲まれてプレーできるのは、選手として最高なので、幸せです」と語りました。

そんな2人の仲の良さは以前から知られています。ブリュワーズとの第2戦を終え、ロサンゼルスへと戻る飛行機に搭乗した際には隣同士で移動。互いにリラックスした様子で写る画像が、ドジャース公式SNSで公開されていました。