ZB1キム・テレ、タンクトップ姿で鍛え上げられた筋肉披露「美しい」「表情どれも可愛いすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）の公式Instagramが、10月17日に更新された。メンバーのキム・テレ（KIM TAE RAE）のタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ZB1メンバーの鍛え上げられた肉体美
投稿ではテレが黒いタンクトップを着用し、スマートフォンで自分を撮影している姿を公開。様々な表情を作る様子が写されており、肩や腕の鍛え上げられた美しい筋肉を見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎ」「筋肉が美しい」「表情どれも可愛いすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆キム・テレ、タンクトップ姿披露
◆キム・テレのタンクトップ姿に反響
