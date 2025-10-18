秋元真夏、マネージャー手作りの明太子帽子ショット公開「愛溢れてる」「被り物もまなったんも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】元乃木坂46の秋元真夏が10月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。マネージャー手作りの被り物を公開した。
「今回のファンクラブイベントで作ったグッズなんだけどね 地域ごとに被り物変えてて、福岡の明太子が見つからなかったから諦めようとしてたら」とコメントし、ピンクの被り物を被った自身がプリントされたキーホルダーの写真を公開した秋元。続く投稿では「マネージャーさんが手作りしてきてくれたの すごくない？しかも裏地もつぶつぶもついてるの 嬉しびっくりすぎていつか誰かに言いたかった投稿でした」とピンクの粒のついた明太子の形の被り物を披露。さらに、それを被り満面の笑顔でピースサインをする自身の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「明太子すごく似合ってる」「被り物もまなったんも可愛い」「マネージャーさんの愛溢れてる」「プロの腕前」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
