◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5―1の9回からリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）7試合目で初めての2日連続登板を果たし、試合を締めくくった。

佐々木の名がコールされると球場には大歓声が渦巻いた。先頭打者には中前打を許したが、大声援を背に落ち着いた投球を展開。バウアーズを97.5マイル（約156.9キロ）直球で右飛に打ち取ると、フリリックをスプリットで二ゴロ、最後はダービンを97.7マイル（約157.2キロ）直球で右飛に仕留めて、試合を終わらせた。試合終了を見届けると、佐々木は小さく手をたたき、笑顔でうなずく。球場に歓喜が沸き起こる中、捕手のスミスとハグして喜びを分かち合った。

ロバーツ監督は連投での起用に踏み切ったことについて「私は朗希に自信を持っています。彼を信頼しています。彼の才能を信じています。彼の精神力を信じています」と絶大な信頼感を示し「連投についてはあまり心配していませんでした」と言い切った。

「ポストシーズンでは、普段の選手たちなら決してやらないようなことがたくさんあります。しかし、チャンピオンシップを勝ち取りたいなら、リスクを冒すことを厭わない覚悟が必要です。そして、私にとって、今夜の朗希には絶対的な自信がありました」と振り返る。2年連続ワールドチャンピオンになるためには、相手に少しの隙も見せられない。そのためには選手に負担を強いるときもある。指揮官にとって、この試合を勝ちきる最善の選択肢が佐々木朗希の連投だった。