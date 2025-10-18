【レンク（南スーダン北部）＝笹子美奈子】２年半続く内戦で世界最大の難民危機が起きているスーダンで、飢饉（ききん）が深刻化している。

スーダン難民がたどり着く南スーダン北部レンクでは、２歳未満の子供の約２５％が急性栄養不良で、世界保健機関（ＷＨＯ）が定める緊急基準を大きく上回る。

毎日５００〜７００人の難民が到着するレンクの難民登録センターの一角。国連世界食糧計画（ＷＦＰ）と国連児童基金（ユニセフ）などが栄養補強剤を配布するテントでは、気温３６度の中、やせ細り無表情で身動きしない赤ちゃんの姿があった。一方で、泣きやまない子どもを母親が必死にあやしていた。

５人の子供と避難してきたアトマ・アフメドさんは、末っ子で１歳半のジュマちゃんの発育が心配でならない。この日計測した体重は７・６キロ・グラム。標準体重は約１１キロ・グラムだ。「上の４人はまだ大丈夫だけど、戦争のせいでこの子はこんな状態になってしまった」と視線を落とした。

スーダンでは人口の約半数に当たる２４６０万人が深刻な食料不安に陥っており、昨年８月、世界で７年ぶりとなる飢饉が確認された。国軍と準軍事組織の戦闘は終わる兆しがなく、金鉱山などの利権を狙う外国からの武器提供が戦闘を長引かせている。