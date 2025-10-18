【ソフトバンク】2番周東、6番正木 山川＆牧原はベンチスタート 先発はホームで負けなしの大関 勝てば2年連続の日本シリーズ進出
◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)
勝てば2年連続の日本シリーズ進出となるソフトバンク。そのスタメンが発表されました。
打順は1番に柳田悠岐選手、2番に周東佑京選手、3番に柳町達選手、4番に中村晃選手、5番に栗原陵矢選手、6番に正木智也選手、7番に今宮健太選手、8番に嶺井博希選手、9番に野村勇選手が入りました。
また山川穂高選手と首位打者の牧原大成選手はベンチスタートになっています。
先発は大関友久投手。レギュラーシーズンでは13勝5敗、防御率1.66の好成績で、最高勝率(.722)のタイトルに輝きました。
また本拠地では今季14試合に登板して9勝0敗、防御率1.30の成績を残しており、チームを日本シリーズに導く好投に期待がかかります。
▽両チームのスタメン
【日本ハム】
1(右)水谷瞬
2(遊)山縣秀
3(指)レイエス
4(左)郡司裕也
5(三)清宮幸太郎
6(一)マルティネス
7(中)万波中正
8(捕)伏見寅威
9(二)水野達稀
先発:北山亘基
1(左)柳田悠岐
2(中)周東佑京
3(右)柳町達
4(一)中村晃
5(三)栗原陵矢
6(指)正木智也
7(遊)今宮健太
8(捕)嶺井博希
9(二)野村勇
先発:大関友久