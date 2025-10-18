◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク-日本ハム(18日、みずほPayPayドーム)

勝てば2年連続の日本シリーズ進出となるソフトバンク。そのスタメンが発表されました。

打順は1番に柳田悠岐選手、2番に周東佑京選手、3番に柳町達選手、4番に中村晃選手、5番に栗原陵矢選手、6番に正木智也選手、7番に今宮健太選手、8番に嶺井博希選手、9番に野村勇選手が入りました。

また山川穂高選手と首位打者の牧原大成選手はベンチスタートになっています。

先発は大関友久投手。レギュラーシーズンでは13勝5敗、防御率1.66の好成績で、最高勝率(.722)のタイトルに輝きました。

また本拠地では今季14試合に登板して9勝0敗、防御率1.30の成績を残しており、チームを日本シリーズに導く好投に期待がかかります。

▽両チームのスタメン

【日本ハム】

1(右)水谷瞬

2(遊)山縣秀

3(指)レイエス

4(左)郡司裕也

5(三)清宮幸太郎

6(一)マルティネス

7(中)万波中正

8(捕)伏見寅威

9(二)水野達稀

先発:北山亘基

【ソフトバンク】1(左)柳田悠岐2(中)周東佑京3(右)柳町達4(一)中村晃5(三)栗原陵矢6(指)正木智也7(遊)今宮健太8(捕)嶺井博希9(二)野村勇先発:大関友久