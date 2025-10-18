Dior♡華やかジュエリーで彩る2026春夏コレクション速報

2025年10月1日、パリで開催された2026年春夏コレクションショーには、華やかなセレブたちが集結♡中谷美紀、ジミン、ジョウ・イエは、ジョナサン・アンダーソンのコレクションに合わせ、Diorのファインジュエリーを着用しました。イヤリングやリング、ネックレスまで、多彩なアイテムで春夏の装いを華麗に彩り、注目を集めました。

中谷美紀が魅せる「ボワ ドゥ ローズ」の輝き

© GEORGE EYRES

中谷美紀は、ピンクゴールドとイエローゴールドの「ボワ ドゥ ローズ」リング（210,000円/410,000円）と、ピンクゴールドのイヤリング（950,000円）を着用♡

柔らかなローズモチーフが華やかさを添え、上品で女性らしい印象に。シンプルな装いにもジュエリーの存在感が際立ち、ショー会場でひときわ注目されました。

ジミンの多彩なリングコーディネート

© GEORGE EYRES

ジミンは「ディオレット」リング（2,900,000円）や「ボワ ドゥ ローズ」リング、さらに「ジェム ディオール」リング（420,000円～660,000円）を重ね付け♪

色味や素材を巧みに組み合わせ、華やかかつモダンな手元を演出。ネックレスも「ディオレット」で統一され、ジュエリー全体でラグジュアリーな雰囲気を完成させました。

ジョウ・イエが選ぶ「エトワール デ ヴァン」

© GEORGE EYRES

ジョウ・イエは、ピンクゴールドにダイヤモンドをあしらった「エトワール デ ヴァン」シングルピアス（1,200,000円）をチョイス♡

シンプルながらも洗練されたデザインが耳元で光を反射し、フェミニンでエレガントな印象に。ショーのファッションとジュエリーの調和が、美しいスタイリングを引き立てました。

Diorジュエリーで春夏コレクションを華やかに



パリで開催された2026春夏コレクションでは、中谷美紀やジミン、ジョウ・イエがDiorのファインジュエリーを着用し、イヤリングやリング、ネックレスで春夏の装いを彩りました♡

「ボワ ドゥ ローズ」や「ディオレット」「エトワール デ ヴァン」など、華麗なジュエリーは210,000円～2,900,000円で、その美しさはショーでもひときわ輝きを放ちました♪