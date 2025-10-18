33ºÐ¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¤¡×¡¡ÊÒ»×¤¤¤Î8Ç¯´Ö¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë17ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡Ê#7¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿Áê¼ê¤òÃæ³Ø2Ç¯¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ìÅÓ¤ÊÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥À¥à¿®»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¡¡19ºÐ¤ÎÇ¯²¼É×¤Î¹¬¼£¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢MEGUMI¡¢¹äÎÏ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¹¬¤»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤È¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤äÎø°¦´Ñ¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤«¤é¡ÈÎø¤Î·¹¸þ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈËº¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤ÈÄ¹¤¤¡×¡Ö¾®³Ø¹»1Ç¯¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÃæ³Ø¹»2Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ºÎø¤È¤«¤·¤¿¤éÂçÊÑ¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¤Îý¤ò»Ä¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤¬º§³è¤ËÄ©¤à´ë²è¤âÊüÁ÷¡£ÁÔÀä¤ÊÎø°¦Ê×Îò¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥À¥à¿®»Ò¡Ê73¡Ë¤Î¡È½ª³è¡ÉÌ©Ãå´ë²è¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Áí³Û5²¯±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë°²²°¤Î¿·µï·úÀß¤ä¡¢19ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¤Îå«¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢MC¿Ø¤¬¡ÖÀ¸¤ÍÍ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
