聴覚障害があり「筆談ホステス」の著書で知られる元東京都議の斉藤里恵氏（４１）が、自民党議員の野田聖子氏との２ショットを披露した。

１８日までにインスタグラムを更新し、「自由民主党本部にて開催された『情報通信戦略調査会』に出席いたしました」と報告した。

議題は「以下の２点です」と紹介。「１．情報流通プラットフォーム対処法の施行状況等について ２．電話リレーサービスの提供状況等について」だったそうで「今回、野田聖子先生よりお声がけいただき、当事者の一人として参加の機会を頂戴しました」という。

「電話リレーサービスについては、制度の周知不足や利便性の向上など、現場で寄せられている課題、災害時・医療現場・行政手続きなど、電話リレーサービスが命綱となる場面がある現実を踏まえ、通訳者の待遇改善や２４時間対応体の整備、さらに自治体ホームページや防災アプリ等からワンクリックで接続できる仕組みの導入など、利用者目線での環境整備の重要性を伺いました。制度が『ある』だけではなく、社会全体が『使ってよい』と受け止めるために、企業・行政側への理解促進や教育の充実も欠かせないと実感しています」と詳しく説明。「また今回、私の発言については、衆議院議員の神田潤一先生が代読してくださいました。同じ青森県出身というご縁もあり、直接お会いしたいと思っていた先生。このような形でご一緒できたことに、深く感謝しています。今後も、当事者の立場から、誰もが安心して情報にアクセスできる社会の実現に向けて、声を届けてまいります」と投稿した。

斉藤氏は資料を手にニッコリ。フリルブラウスにレーススカートを合わせた華やかコーデだ。

斉藤氏は１歳のときに髄膜炎により聴力を失った。２００９年に出版した「筆談ホステス」はベストセラーに。現在はひとり娘を育てるシングルマザーでもあり、子育てと政治活動を両立。今夏の参院選では自民党比例代表で出馬して落選していた。今月７日の投稿では銀座のクラブに入店したことを報告。「政治の道を完全に手放したわけではございません。けれど今は、人と人とのつながりを、より身近な場所で丁寧に紡いでいきたいという想いが強くなり、再びこの銀座の地で働くことを決意いたしました」とカムバックの理由を説明した。