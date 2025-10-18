ËüÇî ¹©»öÈñÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê ¸µÀÁ¤±Ê©´ë¶È¡Ö°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò½ä¤ë¹©»öÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥§¥é¥È¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜ¤Î²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô3¼Ò¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ5²¯7000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Î¹©»öÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢µÕ¤Ë3¼Ò¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¼«¤é¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»ÊË¡¤Î¾ì¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬²æ¡¹¤Ï°¼Ô¤Ç¤â¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤È¤¦¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÊGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¥Õ¥é¥ó¥¹ËÜ¼ÒCEO ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥§¥é¥È¥ó»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç100¼Ò¤Û¤É¤Î²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á3¼Ò¤È¸½ºß¡¢»ÊË¡¤Î¾ì¤Ç·¸ÁèÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤É¤Î¶È¼Ô¤È¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¡¢¡ÖGL¥¤¥Ù¥ó¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥óÉÕ¤¤ÎÀÁµá½ñ¤òµ¼Ô¤¬¼¨¤¹¤È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë