でんぱ組.incの元メンバーで「清 竜人25」の第103夫人「清 凪」でもあるアイドルの根本凪さんが、自身のＸを通じて来年3月でのアイドル引退を決意したことを報告しました。



【写真を見る】【 根本凪 】





根本さんはＸに自筆の文書の接写を投稿。「今参加している清竜人25のプロジェクトを一つ区切りにしようと思っていたこともあり、この度『アイドル』というお仕事にお別れをしようと思いました。」と心境を明かしました。









そして「3月の生誕ライブをアイドルとしてのラストライブとし、これからはお世話になったディアステージを離れて自分の足で新しい活動の仕方を模索していくことにしました。」と、アイドル引退と事務所退所を決意したことを報告しました。









合わせて公式サイトでも「根本は来年3月をもってタレントとしての活動を一時休止し、株式会社ディアステージを退所することが決定いたしました。」と掲載されています。

根本さんは「これまで出会ってきた多くの人や、それぞれの考えに触れる中で、私がまだ知らない『色んな生き方』があることに気づきました。」と、今回の決断に至った背景を伝えています。







根本さんは「『虹のコンキスタドール / でんぱ組.inc / ねもぺろ / 清 竜人25』10年以上にわたり、アイドルとしての根本を応援してくださったみなさまに本当に本当にたくさん支えられ、成長させていただきました。」と、感謝を綴っています。









根本さんは合わせて、インスタグラムのストーリーズにも、猫の写真とともに「アイドル引退、事務所を退所、三月ラストライブきてね!」とテキストを投稿しています。

