今年のブラックフライデーでは何を買う？


【写真をチェック】めちゃくちゃ大きい！スタッフいちおしAmazonブランドは大容量のこれ！

Amazonブラックフライデー2025の開催日程、失敗しない買い方、そして「今年買うべきおすすめ商品」を徹底解説！さらに、昨年の売れ筋やリアルな口コミもご紹介します。この記事を読んで、今年のブラックフライデーで思いっきりお買い物を楽しみましょう！

■Amazonブラックフライデー2025 はいつ？日程予想と期間

2025年のAmazonブラックフライデーは、過去の傾向から

11月28日（金）0:00〜12月5日（金）23:59

と予想されます。先行セールも例年通り、

11月26日（水）〜11月27日（木）

に実施される可能性が高いと予想します。

※正式な日時はAmazon公式の発表を必ず確認してください。

■ブラックフライデーとは？Amazon版の特徴

アメリカ発祥の大型セールイベント「ブラックフライデー」。 感謝祭（11月第4木曜）の翌日の金曜日のことで、様々なセールが行われる一大イベントとなっています。Amazonではその金曜日を初日としてブラックフライデーセールが始まり（近年はその前に先行セールも開催されています！）、日用品から家電まであらゆるアイテムが年間最大規模で割引されます。



Amazon版ブラックフライデーの特徴は以下の通りです。

■誰でも参加OK

■割引＋ポイント還元でさらにお得

■先行セールあり：本番前に人気商品が割引されることも

■幅広いジャンルが対象：家電・日用品・コスメ・食品など

■売り切れスピードが早い：目玉商品は数時間で完売も

Amazonのビッグセールといえば、プライム会員向けの「プライムデー」がありますが、プライムデーとの違いはプライム会員でなくても参加できること。参加者が多いため売り切れアイテムも続出するということになるんですね。

■【攻略】失敗しない買い方・準備リスト

年間最大規模のセール、Amazonブラックフライデーで「買うべきものを買えなかった」、「思わぬ価格で後悔した」といった失敗を防ぐため、以下の攻略法もぜひ参考にしてみてください！

■攻略法・準備リスト

1. ポイントアップキャンペーンにエントリー

セール前にエントリー必須です。（合計購入金額10,000円を満たす必要あり）

→ 割引＋ポイント還元で実質的な還元率を高めましょう（最大10〜12％）！昨年は最大で12%還元でした！

2. ほしい物リスト登録 & 通知設定

事前に欲しい商品をリストに入れておき、値下がり通知を受け取る設定にしておきます。

→ 値段の動きを逃さず、タイミングよく購入できます！

3. Amazonギフトカードをチャージ

セール前にギフトカードをチャージしておきましょう。

→ 支払いがスムーズで、チャージ分のポイント還元を得られる場合も。昨年のブラックフライデーではAmazonギフトカード5,000円以上購入でポイントがもらえるキャンペーンが実施されていました！

Amazonギフトカードもキャンペーンがある可能性大！


4. 過去のキャンペーンをチェック

昨年のギフトカード還元やdポイント連携などのキャンペーンをチェックしておきましょう。

→ 似たキャンペーンが再実施される可能性アリ！ポイントをもらおう！

5. 通知受け取り／Amazonアプリを準備

セール開始直後の通知を受けられるように設定しておきましょう。

→ Amazonのスマホアプリの通知で買い逃しを防ぎます。

6. 目玉商品は即カート → 決済

セールが始まったら、人気商品はすぐ売り切れてしまうこともあるため、カートに入れたら即決済してしまいましょう。

→ 絶対に買いたいものは迷わず買うのが◎後述の売れきれ注意アイテムもチェックしてみてください。

さらに追求したい方は…

7. 値動きを記録・比較

Keepaなどのツールで価格推移グラフを観察しましょう。

→ “本当にセールになっている？”を見極める材料になります。

■編集部セレクト！買うべきおすすめ商品リスト（ジャンル別）

ここからはレタスクラブ編集部スタッフが実際にAmazonで購入してよかったアイテムをご紹介！Amazonヘビーユーサーが集うスタッフたちが買っているものとは…？ぜひ参考にしてみてください！

■買うべきおすすめ商品リスト（by Amazon）

Amazonブランドの「by Amazon」。お得な価格や大容量のものも多く、様々なアイテムが揃っています。中でもレタスクラブ編集部でお試しして、これはよかった！というby Amazonのアイテムたちをご紹介します！

▶by Amazon ピリ辛 焼きかまぼこ 700g 大容量 チャック付き

●￥2,273 (￥325 / 100 g)

「めちゃくちゃ大きい！たっぷり！味もおいしい。年末年始に人が来るときなどに。ただ小分けじゃないので集中的に食べられる時におすすめ」（編集部スタッフTO）

by Amazon ピリ辛 焼きかまぼこ


「めちゃくちゃ大きい！そしておいしい」ピリ辛 焼きかまぼこ


▶by Amazon 濃厚 オニオンコンソメスープ クルトン入り 30袋

●￥1,408 (￥47 / 袋)

「こちらもたくさんはいっているので朝食やちょっと物足りないときにに大活躍。味も家族に好評」（編集部スタッフYU）

by Amazon 濃厚 オニオンコンソメスープ クルトン入り 30袋


「味も家族に好評」オニオンコンソメスープ


▶by Amazon きざみのり 100g 国産

●￥1,228 (￥12 / グラム)

「香りが高くとてもおいしい！口に入れると海苔の香りがふわっと広がります。白米、炊き込みご飯、パスタ、丼ものなど何にでも合うため、食卓に置いていろいろな場面で使っています。大容量のため惜しみなくたくさん使えるのも嬉しいポイント。家族にも非常に好評」（編集部スタッフRK）

「香りが高くとてもおいしい！」by Amazon きざみのり 100g 国産


▶by Amazon 焙煎胡麻ドレッシング 1000ml

●￥832 (￥1 / ミリリットル)

「めちゃくちゃ大きい！業務用ですが、年末年始はサラダやしゃぶしゃぶにもたくさんつかうのであると安心」（編集部スタッフC）

by Amazon 焙煎胡麻ドレッシング 1000ml


「サラダやしゃぶしゃぶに」焙煎胡麻ドレッシング


▶by Amazon 流せるトイレクリーナー 無香料 大判厚手 10枚×8個

●￥1,429 (￥18 / 枚)

「たっぷりはいっているのと、流せるのがいい。厚手で床、便器もしっかりふける」（編集部スタッフYY）

by Amazon 流せるトイレクリーナー 無香料 大判厚手 10枚×8個


「厚手で床、便器もしっかりふける」流せるトイレクリーナー大判厚手


▶by Amazon 薬用デオドラントスプレー 240ｇ無香料

●￥997 (￥4 / グラム)

「ボトルが大きい！一般的なデオドラントスプレーを買ってもすぐなくなっちゃうのですがこれはもちがいいので1本買っておくと便利。家族で使ってます」（編集部YY）

「ボトルが大きくてもちがいい！」by Amazon 薬用デオドラントスプレー


▶by Amazon 山型カット歯ブラシ ふつう 12本セット

●￥1,591 (￥133 / 本)

「普段は山型ではない歯ブラシを使っているのですが、歯と歯の隙間の汚れなどが取りやすく磨きやすい！4人家族のため、4色それぞれ分け合って使ってます」（編集部スタッフRK）

「歯と歯の隙間の汚れなどが取りやすく磨きやすい」山型カット歯ブラシ


■買うべきおすすめ商品リスト（医薬品・健康）

▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

●￥1,540

「セールでまとめ買いできて助かりました。常備薬として欠かせません」（スタッフM）

レタスクラブ経由でもセールのたびに爆売れするイブクイック。常備しておくといざという時安心ですね。

▶[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

●￥3,280

「実家の常備薬だったビオフェルミン。Amazonだとセール価格で購入できるので、家族のおなかのために購入しています」（編集部スタッフM）

■買うべきおすすめ商品リスト（日用品・生活雑貨）

▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル ライトグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

●￥3,590

「ふかふかで吸水力抜群。毎日使うものなのでまとめ買いが正解」　（スタッフO）

ホテルのようなタオルでQOLも上がりますね♪

▶アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ

●￥1,939 (￥1 / グラム)

「大容量パックが驚きの価格に！家族が多いのでまとめ買い必須です」（スタッフY）

液体洗剤のベストセラーにもなるアタックZEROのドラム式専用は定番アイテム。

▶NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ダメージケア

●￥1,880 (￥1 / グラム)

「ニオイにも汚れにも強いNANOXを愛用。セール価格で購入できるときにまとめ買いします。」（スタッフM）

こちらもかなり売れている大容量の液体洗剤のNANOX。

▶アイラップ 60枚入

●￥182

「食材保存にもゴミ袋にも使える万能アイテム。セールでまとめ買いしました」（スタッフC）

レンチンも湯煎調理もできちゃうアイラップも人気です！

▶MUJI 無印良品 インテリアフレグランスオイル ウッディ 200mL OCH12A4A

●￥2,293 (￥11 / ミリリットル)

「香りが自然で癒されます。人工的な香りが苦手でも安心です」（編集部スタッフYU）

お部屋にお手洗いに玄関に…いい香りと好評の無印のフレグランスオイル。

▶iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL

●￥3,980

「冷蔵庫で重ねられるので便利。料理の下ごしらえにも重宝しています」（編集部スタッフS）

レタスクラブ料理班にも愛用者が多数。レンチンもオーブンも、食洗機使用もOK（本体のみ）。

▶関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 両刃用 AP-0308

●参考価格: ￥2,420→【44%OFF】￥1,364

「貝印の包丁研ぎ。友人の口コミで買いました。コンパクトで使い方も簡単です。」（スタッフE）

セールのたびにレタスクラブ経由でよく売れる包丁研ぎ。

■買うべきおすすめ商品リスト（あったかグッズ・季節アイテム）

▶[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

●￥1,594

「本当に暖かい！去年も追加購入しました」（編集部スタッフYO）

足元の冷え対策にはまるでこたつソックスを！

▶あずきのチカラ 首肩用 肩こり 約250回 チンしてくり返し使える ピンク 1個 (おまけ付) 小林製薬 【Amazon.co.jp限定】

●￥1,780

「肩こりに効く！冬の必需品です」（編集部スタッフE）

包み込まれるような暖かさで凝り固まった首肩をほぐしてくれます。

▶めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 完熟ゆずの香り 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

●￥1,628 (￥102 / 枚)

「PCやスマホで疲れた目に最高。仕事終わりのご褒美にしています」（編集部スタッフYO）

翌日の目のコンデションもよくなるとの声も。セール時にまとめ買いがおすすめです。

■買うべきおすすめ商品リスト（美容・スキンケア）

▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

●￥2,420 (￥2,420 / 個)

「毎日使えるし肌が安定します。リピート必須」（編集部スタッフK）

爆売れフェイスマスク。お肌の悩みに合わせて選べるバリエーションも豊富です。

▶ULRUB ウルラブ ボディスクラブ 460g【香水スクラブ】 黒ずみ デリケートゾーン 膝 脇 二の腕 角質取り お尻 ひじ ひざ かかと CICAエキス プラセンタ ボディソープ ビタミンC 誘導体 CICA ボディスムーザー プレゼント ギフト 誕プレ 人気 母の日 チュラコス 日本製 女性 うるらぶ ulrub

●￥4,390

「使った後の肌のすべすべ感がやみつき」（編集部スタッフYO）

スクラブとしてだけではなく泡立ててボディソープとして使うのも◎

▶【医薬部外品】なめらか本舗 薬用リンクルナイトクリーム ホワイト 豆乳イソフラボン

●￥978 (￥20 / グラム)

「保湿力が高いのにベタつかない。冬の必需品です」（編集部スタッフC）

編集部スタッフにもリピ買い続出のクリーム。しっかりしたテクスチャ。

▶プロ業務用ハンドクリーム 無香料 60g サラサラ ベタつかない 高保湿 料理中 天然由来成分

●￥1,191 (￥20 / グラム)

「天然の保湿成分なので料理の合間でも塗れて、作業もすぐできるので便利」（編集部スタッフA）

「オレンジ＆ラベンダーや、ゆずの香りも自然な香りで大好きです」（編集部YY）

■買うべきおすすめ商品リスト（食べ物・飲み物）

▶幸田商店 [べにはるか切甲(セッコウ)110ｇ×10] 切れ端 訳あり 茨城県産 ほしいも（干し芋、干しいも、乾燥芋）【B2】

●￥3,780

「やわらかく上品で濃厚な甘さが楽しめる干し芋で有名な幸田商店のお得な切れ端。干し芋好きなら一度はぜひ。定番の [べにはるか ほしいも 640g] （干し芋、干しいも、乾燥芋）もおすすめ！」（編集部Y）

近年市場拡大している干し芋。バターで焼いたりしても美味ですよね。

▶Good Price 芋國屋 紅はるか 干し芋｜ 国産 訳あり 1kg 無添加 通販 大量 N1

●￥2,790

「自分用にも子どものおやつにも◎あっという間に食べてしまいました」（編集部スタッフA）

こちらの干し芋もスタッフおすすめ。食べ比べてみても♪

▶いなば食品 ライトツナスーパーノンオイル フレーク (50g×10袋)

●￥1,899

「ツナは水煮でカロリーを気にせず使えるタイプがオススメ。まとめ買いをしておくとちょっと今夜はタンパク質が少なめかな？という時のちょい足しにも。パウチなのでゴミの処理も楽ちんです。」（スタッフKa）

サラダにおにぎりやパンの具に大活躍のツナもセール時に。

■買うべきおすすめ商品リスト（家電・ガジェット）

▶Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid (ロボット掃除機) 【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / 2-in-1 吸引・水拭き両用/Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載/境界線テープ対応/効率的な清掃/スマート機能】ブラック

●￥39,800

「掃除機＋ 拭き掃除もしてくれる。前に掃除機、後ろにマットがついてていて同時にお掃除が完結する素晴らしいアイテム。とにかくラクです！セール2万円台で購入しましたが、これはありえないくらいコスパがいい！ふいてる感がかなりある。ゴミ収集力もすいこみ力も高い」（スタッフYa）

他のAnker製品（モバイルバッテリー／充電器／ロボット掃除機）も要チェック！！

▶PlayStation 5(CFI-2000A01)

●￥78,300

「去年は1万円引きで購入。家族で楽しめる最高の買い物でした」（編集部スタッフT）

年末年始に家族や友達との時間にはもちろん、1人でゆっくり没頭するのも◎

▶Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

●￥12,980

「それぞれの部屋にいる家族へ「晩ごはんできたよ！」のアナウンスがキッチンからできて楽。ペットやベビーモニターとしても使えて便利！」（編集部スタッフY）

このEchoをはじめとしたAmazonデバイスも、毎年半額になるので見逃せません！

■買うべきおすすめ商品リスト（福袋）

まもなく2026年…！　並ばずに購入できるAmazonの福袋、今年もブラックフライデー付近から登場する予感…！　今すぐ買える福袋もチェック！

▶【2025年福袋】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ ヘアオイル ヘアマスク ヘアミスト バスタブレット 10点セット ディープナイト

●￥17,800

「届いた時のワクワク感が最高。普段買わないものも入っていてお得」（編集部スタッフE）

人気のYOLUシリーズ。福袋で自分へのご褒美として買うのもいいですね。

Amazonコスメ トレンドを先取り 韓国コスメトータルビューティセット


▶Amazonコスメ トレンドを先取り 韓国コスメトータルビューティセット

●￥5,500

なんと約18,000円分の商品が入って税込5,500円！　日本でも人気のMEDICUBEの塗る針美容液、魔女工場のクレンジングバームなど7つの通常品がぎっしり。

さらにDintoのリップティントミニサイズやNEOGENのセラムミニボトルなどが入った合計13商品がインした福袋！

＜人気ブランドMUK＞【５点セット】オトナのアクセサリー福袋（ゴールド）


▶＜人気ブランドMUK＞【５点セット】オトナのアクセサリー福袋（ゴールド）

●￥4,180

トレンドをおさえた「つけやすいオトナのアイテム」が人気のMUKのアクセが入った福袋。リング兼イヤカフ（固定）にランダムでネックレス、リング、イヤカフ、ブレスレットの計5アイテム入り！

これから人と会うことや集まりが増える年末年始にも◎。

■売り切れ注意！昨年の人気アイテム

セール開始直後の購入が吉。中には午前中に売り切れるアイテムもありました。売り切れる前に買いたい、要チェックアイテムをご紹介します。

■かなり豪華でお得な「ビューティーBOX」

ブラックフライデーの目玉とも言えるビューティーBOX、今年も販売されるのではないかと期待しています、いや、絶対に販売してほしい！！というくらい様々なアイテムがぎっしり詰め込まれているんです。

昨年のビューティーBOXの1例


昨年は「贅沢なビューティー体験 私にご褒美セット」など5種のビューティーボックス＆バッグが登場しました。販売個数はそれぞれ3,000個。こんなにお得でいいの？というくらいお得なセットばかりで、人気のものは販売開始早々売り切れになっていました。

■Echo Show 5やFire HD 8などの「Amazonデバイス」

Amazonデバイスは半額近い価格に大幅値下げされるのでかなり売れ、売り切れ注意アイテムです。

▶Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック

●￥15,980

8インチと小さめのタブレットで外出にも◎

■PlayStation 5やNintendo Switchなどの「ゲーム機」

年末年始がすぐ始まる時期ということもあり、暖かい家の中で楽しめるゲーム機も人気です。

Nintendo Switch(有機ELモデル) Joy-Con(L):(R) ホワイト


■Apple AirPods Proなどの「Apple製品」

AirPodsなどのApple製品も不動の人気があるためセール価格になると売り切れ注意アイテムです。

▶Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

●￥39,800

10月のプライム感謝祭でセール価格になっていたのは…

▶Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

●￥20,919

■「タオル研究所」のバスタオル・フェイスタオル

スタッフの口コミを先ほどご紹介した「タオル研究所」のタオルはスタッフの間でも愛用者が多いアイテム。じつは、人気の「ボリュームリッチ」のほかにも、「軽さの理由」や「毎日シンプル」といったシリーズもあり、合計10シリーズもあるんです。

▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

●￥1,890

■「まるでこたつソックス」シリーズ

こちらもスタッフ愛用品としてご紹介したまるでこたつソックス。カラーも豊富なのですが、人気のカラーは売り切れることも。また、レッグウォーマーや足首ウォーマー、就寝時専用もありますので要チェックです。

▶[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ 就寝時専用 レッグウォーマー おやすみスイッチ 938-994 レディース 【就寝時専用タイプ】 グレー 22.0-25.0 cm

●￥2,980

■大容量消耗品（洗剤・ティッシュなど）

セール価格でストック買いしておきたいのが洗剤やティッシュといった消耗品。Amazonで購入すれば、宅配で届くので大きな荷物を抱えて帰らなくてもいいのでラクチンです♪

▶by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

●￥2,603 (￥108 / 個)

▶ワイドハイター 【大容量】EXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml

●￥1,227 (￥1 / ミリリットル)

■サブスク・ポイント・ギフトでさらにお得に

■予想されるAmazonブラックフライデー2025サブスクキャンペーン

Amazonのビッグセールの時に同時で開催されるサブスクの無料期間の増量やお得価格で利用できるキャンペーン。今回のブラックフライデーで予想されるAmazonブラックフライデー2025サブスクキャンペーンは、以下の2つです。

■Kindle Unlimited：3ヶ月99円で読み放題

■Amazon Music Unlimited：3ヶ月無料キャンペーンあり

■予想されるAmazonブラックフライデー2025ギフトカード・ポイント還元キャンペーン

昨年と同じキャンペーンが開催される可能性は大きいと予想しますが、中でも注目なのは…

■Amazonギフトカード5,000円以上購入で最大500ポイント還元キャンペーン

■dポイントなど、他のポイントサイトとの連携でポイントがもらえるキャンペーン

Amazonギフトカードは、Eメールタイプ・PDF印刷タイプを5,000円以上購入すると最大で500ポイントもらえるというキャンペーンでした。

dポイントに関しては現在も終了日未定で、「連携後はじめてのお買い物がdポイント 10%還元キャンペーン」が開催中です。

■よくある疑問も昨年までの傾向から予想回答！

※実際はサイトにてご確認ください。

Q1. プライム会員でないと参加できない？

→ プライム会員でなくても誰でも参加可能です！ただ、会員はポイントアップキャンペーンなどにおいてポイント還元率が高い場合があるようです！

Q2. セール開始は0:00？

→ ブラックフライデー本セールは0:00スタートが多いですが、その中で行われているタイムセールは日中も更新されていることが多いので、要チェック！

Q3. 先行セールはお得？

→ 本セールとほぼ同額のことが多いようですが、人気商品は先行セールで売り切れてしまうことも多く、欲しいものがあれば先行セールで購入しておくのがおすすめです！

Q4. 買うタイミングはいつがいい？

→ 初日午前中が安全。中でも売り切れ必至の商品は開始直後に支払いまで済ませてしまうのがベスト！

■まとめ：2025年ブラックフライデーを制するコツ

■開催日を把握：11月28日（金）※予想

■戦略を立てる：「ほしい物リスト登録」＋「ポイントアップキャンペーンエントリー」＋「ギフトカードへチャージ」

■狙い目商品を絞る：口コミ・売れ筋を参考に売り切れ必至商品は初日購入を！

■サブスク・ポイント還元をフル活用

年に1度のブラックフライデー。今年も賢く準備して、「買ってよかった！」と思えるブラックフライデーを楽しみましょう！まだまだブラックフライでーまでに時間はありますから、買いたいアイテムをじっくり吟味するのも楽しそう。

あなたは今年、何を狙いますか？

