大宮vs藤枝 スタメン発表
[10.18 J2第33節](NACK)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 44 福井啓太
DF 46 貫真郷
MF 15 中山昂大
MF 18 津久井匠海
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
監督
宮沢悠生
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 18 松下佳貴
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 50 金子翔太
MF 71 榊原杏太
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 44 ホッキ・ジュニオール
MF 15 杉田真彦
MF 17 岡澤昂星
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 7 松木駿之介
FW 14 中川風希
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
