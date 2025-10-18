[10.18 J2第33節](ハワスタ)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 2 石田侑資

DF 4 堂鼻起暉

DF 35 深港壮一郎

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 15 加瀬直輝

MF 24 山下優人

MF 32 五十嵐聖己

FW 16 加藤大晟

FW 38 熊田直紀

控え

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 5 白井陽貴

DF 22 生駒仁

MF 14 山口大輝

MF 19 大西悠介

MF 27 山中惇希

MF 30 木吹翔太

FW 28 キム・ヒョンウ

監督

田村雄三

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 24 甲田英將

MF 28 前田椋介

FW 13 堀米勇輝

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 4 山原康太郎

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 90 アルトゥール・ヴィアナ

FW 10 佐藤亮

FW 15 鶴野怜樹

FW 32 藤本佳希

監督

青野慎也