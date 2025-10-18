いわきvs愛媛 スタメン発表
[10.18 J2第33節](ハワスタ)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 24 山下優人
MF 32 五十嵐聖己
FW 16 加藤大晟
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 22 生駒仁
MF 14 山口大輝
MF 19 大西悠介
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 24 甲田英將
MF 28 前田椋介
FW 13 堀米勇輝
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 32 藤本佳希
監督
青野慎也
