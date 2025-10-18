東京Vvs新潟 スタメン発表
[10.18 J1第34節](味スタ)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 3 谷口栄斗
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
MF 2 深澤大輝
MF 7 森田晃樹
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 26 内田陽介
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
DF 55 吉田泰授
MF 16 平川怜
MF 19 松橋優安
FW 25 熊取谷一星
FW 27 白井亮丞
FW 38 唐山翔自
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 7 谷口海斗
MF 8 白井永地
MF 28 島村拓弥
MF 30 奥村仁
MF 50 植村洋斗
FW 65 ブーダ
控え
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 31 堀米悠斗
MF 20 ミゲル・シルヴェイラ
MF 41 長谷川元希
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
FW 99 小野裕二
監督
入江徹
