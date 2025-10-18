町田vs福岡 スタメン発表
[10.18 J1第34節](Gスタ)
※14:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 20 西村拓真
MF 26 林幸多郎
MF 88 中村帆高
FW 90 オ・セフン
控え
GK 44 新井栄聡
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 77 奈良坂巧
MF 11 増山朝陽
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 30 中島裕希
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 50 佐藤颯之介
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 29 前嶋洋太
DF 40 池田樹雷人
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 岩崎悠人
FW 22 藤本一輝
FW 27 碓井聖生
監督
金明輝
