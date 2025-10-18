[10.18 J1第34節](Gスタ)

※14:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 19 中山雄太

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 20 西村拓真

MF 26 林幸多郎

MF 88 中村帆高

FW 90 オ・セフン

控え

GK 44 新井栄聡

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 77 奈良坂巧

MF 11 増山朝陽

FW 7 相馬勇紀

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 30 中島裕希

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 47 橋本悠

MF 50 佐藤颯之介

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 1 永石拓海

DF 29 前嶋洋太

DF 40 池田樹雷人

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 18 岩崎悠人

FW 22 藤本一輝

FW 27 碓井聖生

監督

金明輝