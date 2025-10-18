鳥栖vs秋田 スタメン発表
[10.18 J2第33節](駅スタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
FW 15 酒井宣福
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 37 森下怜哉
DF 91 上原牧人
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 19 鈴木大馳
FW 34 山田寛人
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 29 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
FW 11 梶谷政仁
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
FW 9 中村亮太
FW 34 鈴木翔大
監督
吉田謙
